Briga de família termina com homem agredido e esfaqueado no Sul do ES

Um homem de 34 anos foi socorrido ao hospital após levar uma facada em um bar no centro de Muniz Freire, no Sul do Estado. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na noite dessa quarta-feira (18) e, segundo a corporação, pessoas que presenciaram o fato informaram que as agressões partiram de um tio e um primo da vítima. Os dois suspeitos ainda não foram encontrados.

Segundo a PMES, quando os militares chegaram ao local, a vítima, de 34 anos, estava com a cabeça e rosto cobertos de sangue, sentado no fundo do bar. Pessoas que estavam no local informaram que o tio e primo da vítima teriam o agredido fisicamente com chutes, socos e facadas.

Ainda conforme informações da PMES, uma câmera de videomonitoramento mostra que a vítima estava sentada em uma cadeira, quando os dois homens chegam em um veículo escuro e ficaram bebendo em frente ao balcão por cerca de 15 a 20 minutos.

Em seguida, o homem vai para o fundo do bar, onde a câmera não tem acesso, e um dos familiares arremessa uma bebida na vítima, indo em direção a ele com chutes e socos. As câmeras não mostram o momento da facada, mas, segundo a PMES, é possível ver um dos homens manuseando um objeto.

A equipe do Samu/192 informou aos policiais que a vítima apresentava três perfurações na face, e que uma das facadas atingiu o olho esquerdo, além de afetar parte do couro cabeludo da vítima, que foi conduzida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim

Com ajuda dos Policiais Civis, policiais militares fizeram patrulhamento por Muniz Freire e em possíveis endereços onde os suspeitos poderiam estar, mas os dois homens não foram localizados. Segundo a PMES, há informações de uma desavença de família entre as partes, inclusive já sendo confeccionadas ocorrência de lesão corporal leve; tentativa de homicídio por arma de fogo e ameaça.