Durante patrulhamento

Criminosos instalam câmeras em poste para vigiar ação da polícia em Vila Velha

Equipamentos foram instalados na Favelinha do Ibes; foragido com drogas que monitorava a chegada de viaturas ao local foi preso na ação

Criminosos instalaram câmeras de videomonitoramento em postes públicos na região conhecida como Favelinha do Ibes, em Vila Velha, para acompanhar a movimentação da polícia. Os equipamentos foram encontrados neste sábado (21) durante uma operação da Força Tática do 4º Batalhão, que atuava no combate ao tráfico de drogas. >