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Pelos mesmos policiais

Criminoso do ES é preso duas vezes com braço quebrado no mesmo hospital

Baita coincidência! Homem foi preso em hospital na Serra nesta semana pela mesma equipe que o prendeu em outra ocasião; tanto na última segunda (24) quanto em 2021, ele estava com o mesmo braço quebrado

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 09:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2023 às 09:52
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Homem foi preso pela mesma equipe e no mesmo lugar dois anos depois Crédito: Carlos Alberto Silva
líder de uma organização criminosa especializada em furtos de caminhões foi preso na última segunda-feira (24) quando estava com o braço quebrado em um hospital na Serra. O chefe da quadrilha, no entanto, não viveu a situação inusitada pela primeira vez. Em 2021, ele também foi preso neste mesmo hospital e pela mesma equipe policial. Na ocasião, o indivíduo que não teve o nome divulgado também estava com o braço quebrado.
Segundo a Polícia Civil, além dele, outros dois suspeitos de integrarem a quadrilha foram presos em uma operação conjunta.
De acordo com o delegado Geraldo Peçanha, da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, tudo começou em 2019, quando o registro de furtos de caminhões na Grande Vitória e no interior começaram a subir. Uma investigação foi iniciada e, em 2021, todos os envolvidos foram identificados. À época, 51 pessoas foram presas. Mas várias tiveram suas prisões convertidas para medidas cautelares, com a liberação deles, alguns com tornozeleira eletrônica.
"Em 2021 ele quebrou o braço após se acidentar com um caminhão roubado. Agora, segundo ele, a fratura teria sido em decorrência de um acidente doméstico"
Geraldo Peçanha - Titular da Delegacia de Polícia de Domingos Martins

Desmanche na Bahia

Segundo as investigações, partes de veículos roubados aqui no Estado foram encontradas em Teixeira de Freitas, na Bahia, em 2022. "Uma pessoa aqui do Estado foi presa na Bahia em um desmanche com diversas carrocerias de veículos furtados aqui no Estado. Essa pessoa tem uma fachada de empresário no ramo de lojas de verduras, porém ele foi preso com várias carrocerias, até de veículo de transporte de gás. Então eles não escolhem o veículo, é roubo de oportunidade." 
De 2019 até esta segunda-feira (24), segundo a polícia, cerca de 400 veículos foram furtados no Estado. Só este ano, foram registradas 49 ocorrências do tipo: desses, 25 caminhões foram recuperados. 

Caminhões furtados por organização criminosa no ES

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