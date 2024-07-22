Criança pediu pela vida da mãe e foi morta na Serra por conhecer casal

Foto maior: marreta utilizada nos assassinatos | Fotos menores: as vítimas Crédito: Montagem | Jaciele Simoura

Os detalhes do duplo assassinato foram relatados pelos próprios suspeitos em depoimento à polícia. Segundo a adjunta da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Fernanda Diniz, no dia do crime, a suspeita chegou a ficar com a criança no período da manhã.

Pela tarde, o casal foi até a casa de Priscila com a desculpa que pagaria a dívida. No entanto, conforme a Polícia Civil, eles já planejavam a morte da vítima, pois levaram o bilhete deixado posteriormente ao lado dos corpos, além da marreta usada nos assassinatos.

“Enquanto a suspeita ficava com a criança, o suspeito foi a varanda, conversou com a vítima, até que com a marreta desferiu o primeiro golpe na vítima. Ela começou a gritar por socorro”, explicou a delegada.

"A criança foi à varanda e passou a suplicar para que o autor parasse de golpear sua mãe. O suspeito então passou a desferir marretadas na cabeça da criança, justamente porque os reconheceu" Delegada Fernanda Diniz - Adjunta da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM)

Segundo a polícia, a cuidadora de idosos mantinha uma amizade com Priscila e costumava ficar a criança em alguns dias. “O homem demonstra arrependimento pela criança, não pela mãe. A criança foi morta defendendo a mãe e para não identificar os suspeitos. Vendo a frieza dos suspeitos, a gente quase não acredita na maldade humana”, disse a adjunta.

O suspeito disse à polícia que a criança foi vítima de oito golpes de marreta; a mãe, 12. “A mulher arquiteta o crime, mas quem de fato executa é o homem”, relatou Fernanda Diniz.

Ricardo Elias Santana, 45 anos, e Iavelina Noemia de Oliveira, 35, são suspeitos de matar mãe e filho Crédito: Reprodução

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