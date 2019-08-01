Corpo já rígido

Criança é levada morta e com sinais de violência para a UPA de Carapina

Na manhã desta quinta-feira (01), a mãe e o padrasto da menina prestaram depoimento na Delegacia da Serra

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 11:01 - Atualizado há 6 anos

Pyetra dos Santos Reis chegou ao hospital já morta na madrugada desta quinta-feira (01). Ela apresentava lesões no corpo. Crédito: Aquivo Pessoal

Uma menina de 3 anos identificada como Pyetra dos Santos Reis foi levada morta para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (01). Ela foi levada à unidade hospitalar pela mãe e uma tia com a ajuda de vizinhos. A criança tinha sinais de violência no corpo, segundo a polícia.

Na UPA, a mãe da menina, uma jovem de 20 anos, alegou que ela e o padrasto da criança estavam brincando em casa durante a madrugada quando a menina apresentou espasmos. Assustado, o padrasto da menina, um jovem de 26 anos, foi à casa de um vizinho e pediu ajuda para socorrer a criança.

Todos moram no Conjunto Habitacional Bicanga, no bairro Cidade Continental, na Serra. O vizinho informou que estava em casa quando foi procurado pelo jovem e uma irmã dele, às 3h. “Eles disseram que a menina passou mal quando eles estavam brincando de jogar ela para o alto”, disse o vizinho que pediu para não ter o nome divulgado.

A avó da menina, a empregada doméstica Carla Patrício Pinto, de 40 anos, disse que estava em casa quando foi informada por um vizinho sobre a morte da neta. “O vizinho me avisou que minha netinha estava no hospital, mas que tinha morrido. Eu não sei o que pode ter acontecido com ela, mas sei que nada vai ocupar a falta dela aqui com a gente”, disse a avó, antes de ir ao Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.

CORPO RÍGIDO

Pyetra deu entrada na UPA de Carapina às 3h18. De acordo com a Polícia Militar, a mãe da criança informou que a menina tinha falecido 15 minutos antes de dar entrada no hospital. Contudo, os médicos que atenderam a criança relataram que ela apresentava rigidez cadavérica e manchas no rosto, o que indicava que ela tinha morrido há mais tempo.

Além disso foram encontradas lesões pelo corpo de Pyetra, além de escoriações e sinais de desnutrição. A mãe e o padrasto da criança foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra para prestar depoimento. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e não deu detalhes sobre o crime.

PREFEITURA DA SERRA

Por meio de nota, a Prefeitura da Serra informou que a mãe chegou com a criança por volta das 3h. "A médica que atendeu constatou que a criança já estava em óbito, verificou possibilidade de agressão, e a polícia foi acionada para averiguação dos fatos", finaliza.

Com informações de Isaac Ribeiro e Elton Ribeiro

