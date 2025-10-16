Criança é baleada com arma de ex-PM durante treino de futebol na Serra

Um menino de 10 anos foi baleado no pé durante uma aula de futebol no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, na noite de quarta-feira (15). Segundo o relato do pai da criança, que também dava aula no local, o disparo aconteceu quando o filho procurava uma garrafa de água na mochila. Ao não encontrar a garrafa, ele mexeu na mochila de outro instrutor, onde estava uma arma de fogo que disparou acidentalmente. O suspeito fugiu logo em seguida, e seu nome não foi divulgado. A Polícia Civil informou que ele é ex-policial militar, excluído da corporação por decisão judicial.