Criança é baleada com arma de ex-PM durante treino de futebol na Serra
Um menino de 10 anos foi baleado no pé durante uma aula de futebol no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, na noite de quarta-feira (15). Segundo o relato do pai da criança, que também dava aula no local, o disparo aconteceu quando o filho procurava uma garrafa de água na mochila. Ao não encontrar a garrafa, ele mexeu na mochila de outro instrutor, onde estava uma arma de fogo que disparou acidentalmente. O suspeito fugiu logo em seguida, e seu nome não foi divulgado. A Polícia Civil informou que ele é ex-policial militar, excluído da corporação por decisão judicial.
A criança foi socorrida e levada ao Hospital Materno Infantil de Laranjeiras. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o homem não foi encontrado. O caso segue em investigação. Denúncias que possam ajudar na apuração podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-denúncia 181.