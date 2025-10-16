Home
Criança é baleada com arma de ex-PM durante treino de futebol na Serra
Publicado em 16/10/2025 às 13h59

Um menino de 10 anos foi baleado no pé durante uma aula de futebol no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, na noite de quarta-feira (15). Segundo o relato do pai da criança, que também dava aula no local, o disparo aconteceu quando o filho procurava uma garrafa de água na mochila. Ao não encontrar a garrafa, ele mexeu na mochila de outro instrutor, onde estava uma arma de fogo que disparou acidentalmente. O suspeito fugiu logo em seguida, e seu nome não foi divulgado. A Polícia Civil informou que ele é ex-policial militar, excluído da corporação por decisão judicial.

A criança foi socorrida e levada ao Hospital Materno Infantil de Laranjeiras. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o homem não foi encontrado. O caso segue em investigação. Denúncias que possam ajudar na apuração podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-denúncia 181.

