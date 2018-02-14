Criança de 6 anos é atropelada na frente de casa em Cariacica

O caso foi registrado na 4ª Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Wagner Martins | TV Gazeta

Uma menina de seis anos foi atropelada por um vizinho, na noite desta terça-feira (13), no bairro Campina Grande, em Cariacica. De acordo com a família da criança, o homem fugiu sem prestar socorro. O caso foi registrado pela Polícia Militar.

Segundo a mãe da criança, uma dona de casa, 30 anos, era por volta das 18 horas quando ela saiu para colocar o lixo na rua. Nesse mesmo momento, o vizinho - que mora em frente - saía com o carro da garagem.

A criança foi atrás da mãe e acabou atingida. Ele ia virar a esquina da minha casa e deu de frente com a minha filha que saía correndo. Ela bateu com a mão e o quadril na lateral do carro e caiu na calçada, relata a dona de casa.

Depois disso, o vizinho saiu sem prestar socorro à criança. O Samu e a PM foram acionados e a criança socorrida e levada para o Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba). Depois foi transferida para o Hospital Infantil, em Vitória. Ela foi medicada e recebeu alta na madrugada desta quarta, sem ferimentos graves.

Graças a Deus ela está bem agora. Mas, foi um susto muito grande. Tinham muitas crianças brincando na rua na hora, poderia ter acontecido algo mais grave acredita a mãe da vítima.