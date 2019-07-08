Enterro

Corpos de dois jovens mortos em acidente na Serra são sepultados

Os últimos enterros aconteceram na manhã desta segunda-feira (08). Muito abalados, familiares e amigos preferiram não falar com a imprensa.

Publicado em 8 de julho de 2019 às 14:56 - Atualizado há 6 anos

Enterro de Alexandre Ferreira, de 22 anos, no cemitério Jardim da Paz Crédito: Bernardo Coutinho

As três vítimas que morreram no acidente em Carapina, na Serra, na noite do último sábado (08), foram veladas no cemitério Jardim da Paz, no mesmo município. Os dois últimos enterros aconteceram na manhã desta segunda-feira (08). Muito abalados, familiares e amigos preferiram não falar com a imprensa. Outras três vítimas que sobreviveram permanecem internadas em estado grave.

Parentes das vítimas contaram que todos os sete jovens eram amigos e seguiam para uma festa em um único carro por volta das 22H50. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um Hyundai I30, e o caminhão seguiam no sentido Serra-Vitória. A carreta estava na pista da esquerda, e o carro, na da direita. Na altura do KM 270, o caminhão teria feito uma manobra para entrar no contorno quando atingiu a lateral do veículo, que se desgovernou e bateu em um poste mais à frente.

VELÓRIO E ENTERRO

Rayanne Araújo Pitombo, 19, Gabriel Macedo, 19, e Alexandre Bazilio Ferreira, 22, foram velados no cemitério Jardim da Paz, na Serra. O corpo de Gabriel foi o primeiro a ser sepultado, na tarde de domingo (07). Já o corpo de Alexandre, foi enterrado por volta das 9 horas desta segunda-feira (08). Abalada, a mãe do jovem não ficou próxima ao caixão no momento do enterro. Em respeito à família, a imprensa só pôde acompanhar a cerimônia de longe. No fim do sepultamento, amigos e familiares aplaudiram, em homenagem à vítima.

O sepultamento de Rayanne teve início por volta das 10h30 desta segunda-feira (08). Abalados, amigos e familiares preferiram não falar com a reportagem.

