Home
>
Polícia
>
Corpos de dois jovens mortos em acidente na Serra são sepultados

Corpos de dois jovens mortos em acidente na Serra são sepultados

Os últimos enterros aconteceram na manhã desta segunda-feira (08). Muito abalados, familiares e amigos preferiram não falar com a imprensa.

Com informações de Mayra Bandeira

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 8 de julho de 2019 às 14:56

 - Atualizado há 6 anos

Enterro de Alexandre Ferreira, de 22 anos, no cemitério Jardim da Paz Crédito: Bernardo Coutinho

As três vítimas que morreram no acidente em Carapina, na Serra, na noite do último sábado (08), foram veladas no cemitério Jardim da Paz, no mesmo município. Os dois últimos enterros aconteceram na manhã desta segunda-feira (08). Muito abalados, familiares e amigos preferiram não falar com a imprensa. Outras três vítimas que sobreviveram permanecem internadas em estado grave. 

Recomendado para você

Revólveres, pistola e carregadores estavam escondidos no veículo; um suspeito disse ter pago R$ 28 mil pelas armas no Rio de Janeiro

PRF prende três suspeitos com 4 armas em carro na BR 101, no Sul do ES

Camila Francis da Silva, e o marido dela, Washington Henrique dos Passos, foram presos; a suspeita usava perfil falso para atrair vítimas e extorquir homens casados, segundo a Polícia Civil

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

> "Risco para a sociedade", diz juiz sobre caminhoneiro que provocou acidente

Parentes das vítimas contaram que todos os sete jovens eram amigos e seguiam para uma festa em um único carro por volta das 22H50. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um Hyundai I30, e o caminhão seguiam no sentido Serra-Vitória. A carreta estava na pista da esquerda, e o carro, na da direita. Na altura do KM 270, o caminhão teria feito uma manobra para entrar no contorno quando atingiu a lateral do veículo, que se desgovernou e bateu em um poste mais à frente.

> Estudante que morreu em acidente na Serra queria ser missionária

VELÓRIO E ENTERRO

Rayanne Araújo Pitombo, 19, Gabriel Macedo, 19, e Alexandre Bazilio Ferreira, 22, foram velados no cemitério Jardim da Paz, na Serra. O corpo de Gabriel foi o primeiro a ser sepultado, na tarde de domingo (07). Já o corpo de Alexandre, foi enterrado por volta das 9 horas desta segunda-feira (08). Abalada, a mãe do jovem não ficou próxima ao caixão no momento do enterro. Em respeito à família, a imprensa só pôde acompanhar a cerimônia de longe. No fim do sepultamento, amigos e familiares aplaudiram, em homenagem à vítima.

O sepultamento de Rayanne teve início por volta das 10h30 desta segunda-feira (08). Abalados, amigos e familiares preferiram não falar com a reportagem. 

> Mãe sonhou com filho ensanguentado antes de acidente na Serra

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente carapina

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais