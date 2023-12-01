Corpo é encontrado amarrado a pedras em poço de fazenda em Sooretama

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil disse, por nota, que o caso foi registrado como encontro de cadáver. “O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos”, informou.