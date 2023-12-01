Corpo é encontrado amarrado a pedras em poço de fazenda em Sooretama

Um corpo foi encontrado dentro do poço em uma fazenda às margens da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na por volta de 17h desta quinta-feira (30). O cadáver já estava em avançado estado de decomposição e não foi possível fazer a identificação, mas seria um homem e também foi observado que estava amarrado a duas pedras grandes, segundo a Polícia Militar.
Segundo a PM, o gerente da fazenda, que não foi identificado, entrou em contato com a corporação para informar que funcionários da propriedade encontraram o corpo no poço, em uma área de mata no local. Os militares visualizaram o cadáver submerso e acionaram a perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros para que fosse feita a remoção.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, “que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta”.