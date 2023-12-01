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Polícia aguarda exames

Corpo é encontrado amarrado a pedras em poço de fazenda em Sooretama

Segundo a Polícia Militar, corpo estava amarrado a duas pedras grandes; devido à situação do cadáver, em estado de decomposição, não foi possível fazer identificação
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 dez 2023 às 12:19

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 12:19

Poço onde estava cadáver, em Sooretama
Poço onde estava cadáver, em Sooretama Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um corpo foi encontrado dentro do poço em uma fazenda às margens da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na por volta de 17h desta quinta-feira (30). O cadáver já estava em avançado estado de decomposição e não foi possível fazer a identificação, mas seria um homem e também foi observado que estava amarrado a duas pedras grandes, segundo a Polícia Militar.
Segundo a PM, o gerente da fazenda, que não foi identificado, entrou em contato com a corporação para informar que funcionários da propriedade encontraram o corpo no poço, em uma área de mata no local. Os militares visualizaram o cadáver submerso e acionaram a perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros para que fosse feita a remoção.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil disse, por nota, que o caso foi registrado como encontro de cadáver. “O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos”, informou.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, “que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta”.

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