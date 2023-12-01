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Violência

Linhares registra dois assassinatos e uma tentativa em menos de 11h

Vítimas de crimes são jovens entre 18 e 26 anos; casos aconteceram nos bairros Aviso, Linhares V e Santa Cruz, entre 16h de quinta (30) e 2h30 de sexta-feira (1°)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 dez 2023 às 11:12

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 11:12

Vítima encontrada morta em pasto de fazenda em Linhares
Vítima encontrada morta em pasto de fazenda em Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais
As últimas horas foram marcadas por crimes em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Em um intervalo de menos de 11 horas, a Polícia Militar registrou dois homicídios e uma tentativa por arma de fogo. Os casos aconteceram nos bairros Aviso, Linhares V e Santa Cruz, entre a tarde de quinta-feira (30), sendo o primeiro registrado por volta de 16h, e madrugada desta sexta-feira (1º), às 2h30.
A última ocorrência chama a atenção pela forma como aconteceu. Um jovem de 18 anos, identificado como Jordan Alves Mariano, sofreu 31 perfurações pelo corpo, segundo a perícia da Polícia Civil.
Conforme o boletim de ocorrência da PM, familiares da vítima estavam em casa e informaram que estavam dormindo quando foram surpreendidos por sete indivíduos armados que, após arrombarem a porta da residência, foram direto para o quarto de Jordan e começaram a efetuar os disparos, todos a curta distância da vítima.
A perícia criminal constatou que Jordan sofreu disparos em diversas partes do corpo. No local foram recolhidas diversas cápsulas de munição de pistolas .40 e .380.

Rapaz morto em pasto

Outra vítima, identificada como Isaías dos Santos Caetano, de 26 anos, teve o corpo encontrado no pasto de uma fazenda na região do bairro Aviso na tarde de quinta-feira, às 16h. A perícia identificou 10 perfurações e encontrou cápsulas no local.
Em relato para a PM, a mãe de Isaías disse que o filho estava preso no Rio de Janeiro e havia voltado para Linhares havia cerca de 20 dias. Ela contou que não sabe o motivo do crime e a autoria. O rapaz não estava trabalhando.
A mulher relatou, por fim, que havia pedido para que ele não saísse de casa, mas ele saiu, na noite de quarta-feira (29), e não sendo mais visto depois.

Tiros em barbearia

No caso de tentativa de homicídio, segundo a Polícia Militar, um jovem de 20 anos foi socorrido até o Hospital Rio Doce, no Centro de Linhares, na noite de quinta, por volta das 19h30. Em relato aos policiais na unidade hospitalar, a vítima informou que estava em uma barbearia no bairro Linhares V, quando dois indivíduos chegaram. Um deles sacou a arma e começou a disparar, enquanto o outro tentou segurá-lo.
Ele conseguiu se desvencilhar e correr, mas acabou sendo atingido por pelo menos cinco disparos, sendo um deles na barriga e os demais nas pernas. A vítima disse que identificou um dos envolvidos no crime, mas não conseguiu fornecer mais detalhes para descrevê-lo aos militares.
De acordo com informações do hospital, o jovem permanece em atendimento emergencial, com a necessidade de cuidados intensivos, em estado potencial grave.

Investigações

Os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil de Linhares. A reportagem de A Gazeta questionou sobre a insegurança no município nos últimos dias. Veja abaixo, na íntegra, a nota da Polícia Militar.

Nota da Polícia Militar | Nota na íntegra

A Polícia Militar ressalta que, conforme lhe compete, realiza policiamento ostensivo em todo o município de Linhares, que conta patrulhamento preventivo dia e noite, além de ações diversas, inclusive com reforço das equipes que atuam exclusivamente nas áreas de zonas rurais, e são desenvolvidas de forma estratégica, conforme as demandas de cada região. No entanto, vale lembrar que o patrulhamento é dinâmico, por isso a PM conta sempre com a contribuição da população para que uma viatura seja acionada sempre imediatamente, via Ciodes (190), em casos de suspeita ou ocorrência de crime em andamento.

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