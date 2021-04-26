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Bairro das Laranjeiras

Corpo de mulher é encontrado em bairro da Serra

Populares relataram à polícia que sentiam um forte odor vindo de uma residência há vários dias. Ao entrarem no local, os policiais encontram a mulher sem vida

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2021 às 11:37
Viatura da Polícia Civil
Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de casa no Bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe, na Serra, neste domingo (25). De acordo com informações da Polícia Militar, populares relataram que um cheiro muito forte saía da residência e, ao entrarem, encontraram a mulher morta.
Após chamado, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para o local e constatou o fato. Populares disseram que estavam sentindo um odor forte vindo da residência há vários dias. De acordo com a PM, a princípio, seria uma morte natural.
Polícia Civil informou, em nota, que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.
“O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte”, completou.

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