Três homens são presos em Vitória com armas, drogas e carro usado em assalto

Com os suspeitos, agentes encontraram armas, drogas e comunicadores Crédito: Guarda Municipal de Vitória / Divulgação

Três homens foram presos na tarde deste domingo (25) pela Guarda Municipal de Vitória com drogas e armas em Goiabeiras. Os suspeitos estavam em um veículo com placa adulterada e chegaram a atirar contra os agentes da corporação que fizeram a abordagem.

Dentro do veículo, um Chevrolet Ônix branco, havia 455 pedras de crack, 154 papelotes de cocaína e três radiocomunicadores, além de 54 munições de revólver .380 e 17 munições de pistola 9 mm.

O carro estava sendo monitorado pelo Circuito Inteligente da Prefeitura de Vitória desde que a polícia informou que o veículo tinha sido utilizado em outros assaltos na Capital. O alerta do sistema aos agentes da Guarda foi dado neste domingo, quando o veículo passou pelas câmeras de monitoramento da Ponte da Passagem. Os bandidos seguiam no sentido Serra e foram abordados na Rua Armando Moreira de Oliveira, próximos à Avenida Fernando Ferrari.

TROCA DE TIROS

De acordo com informações da Guarda Municipal, quatro homens estavam dentro do carro, sendo que um deles efetuou um disparo contra os agentes. Ainda de acordo com a corporação, ao perceberem que seriam abordados, os homens tentaram se esconder em casas da região. Três deles foram capturados e encaminhados para a 1ª Delegacia Regional.

“Na tentativa de fuga, duas armas foram dispensadas e recuperadas. Uma pistola Inbel .380 e uma pistola Glock G17 9 mm”, informou o agente Prevedello. A Guarda Municipal destacou ainda que um dos homens é suspeito de participar de um atentado a um policial civil no bairro Gurigica, também na Capital, no início do mês de abril.

O secretário municipal de Segurança Pública, Ícaro Ruginski, ressaltou que os homens presos na ação são suspeitos de participar de diversos atentados nos bairros de Itararé e Andorinhas

“Essa prisão é uma resposta firme da Guarda Municipal a esses crimes que vêm aterrorizando os moradores daquela região”, afirmou.