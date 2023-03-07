Corpo achado em rio: suspeito é preso por morte de esposa em Mimoso do Sul

Mulher encontrada presa a viga de ponte foi identificada como Maria Luíza Correia, de 26 anos Crédito: Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil , um mandado de busca e apreensão também foi cumprido nesta manhã. Na casa dele, os policiais apreenderam uma espingarda e 42 munições. O suspeito, de 44 anos, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma e encaminhado ao presídio.

À esquerda, local em que o mandado de busca e apreensão foi cumprido; à direita, espingarda e munições apreendidas em Mimoso do Sul Crédito: Polícia Civil | Montagem A Gazeta

A corporação não informou se o suspeito confessou o crime e qual foi a motivação, mas trata o caso como feminicídio. O caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul.

Familiares manifestam

Durante a permanência do suspeito na delegacia, a família de Maria Luíza Correia protestou no local com cartazes, pedindo por Justiça. A mãe da vítima, Maria José Pereira Correa, desconfiou que algo havia acontecido quando a filha ficou uma semana sem responder as mensagens.

Familiares e amigos de Maria Luíza Correia protestam e pedem por justiça Crédito: Romulo Muri

Um familiar contou que chegou a fazer contato com o marido de Maria Luíza, mas ele alegou que ela havia abandonado a casa, levando roupas e dinheiro. Após a localização do corpo no rio, a mãe foi até a delegacia da cidade e descobriu que a mulher encontrada poderia ser da filha.

"Eles estavam juntos desde 2012, moravam em Belmonte. Ela contava que era muito agredida e que eles brigavam muito. Eu dizia para ela deixá-lo, mas ele sempre fazia a cabeça dela. Nunca imaginei que isso pudesse chegar a acontecer. Achava que ia achar minha filha viva, e não morta. Queremos justiça" Maria José Pereira Correa - Mãe da vítima

Relembre o caso

Na ocasião, a corporação não informou se o corpo era de um homem ou de uma mulher. A identificação aconteceu ainda na semana passada, por meio de digitais colhidas no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim . A causa da morte, porém, ainda não foi definida, pois o laudo cadavérico não ficou pronto.