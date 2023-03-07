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Feminicídio

Corpo achado em rio: suspeito é preso por morte de esposa em Mimoso do Sul

Maria Luíza Correia, de 26 anos, foi encontrada morta sob uma antiga ponte da cidade, com uma sacola na cabeça; Reginaldo Oliveira Pacheco foi preso nesta terça-feira (7)

Publicado em 07 de Março de 2023 às 14:42

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 mar 2023 às 14:42
Mulher encontrada presa viga de ponte é identificada
Mulher encontrada presa a viga de ponte foi identificada como Maria Luíza Correia, de 26 anos Crédito: Polícia Civil
O marido de Maria Luíza Correia, de 26 anos, encontrada morta dentro de um rio em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi preso temporariamente nesta terça-feira (7). Reginaldo Oliveira Pacheco é suspeito de ter matado a esposa. O corpo da vítima foi achado no último dia 27, preso à viga de uma ponte e com uma sacola na cabeça.
Segundo a Polícia Civil, um mandado de busca e apreensão também foi cumprido nesta manhã. Na casa dele, os policiais apreenderam uma espingarda e 42 munições. O suspeito, de 44 anos, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma e encaminhado ao presídio.
À esquerda, local em que o mandado de busca e apreensão foi cumprido; à direita, espingarda e munições apreendidas em Mimoso do Sul
À esquerda, local em que o mandado de busca e apreensão foi cumprido; à direita, espingarda e munições apreendidas em Mimoso do Sul Crédito: Polícia Civil | Montagem A Gazeta
A corporação não informou se o suspeito confessou o crime e qual foi a motivação, mas trata o caso como feminicídio. O caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul.

Familiares manifestam

Durante a permanência do suspeito na delegacia, a família de Maria Luíza Correia protestou no local com cartazes, pedindo por Justiça. A mãe da vítima, Maria José Pereira Correa, desconfiou que algo havia acontecido quando a filha ficou uma semana sem responder as mensagens.
Homem é preso suspeito de ter matado a mulher em Mimoso do Sul
Familiares e amigos de Maria Luíza Correia protestam e pedem por justiça  Crédito: Romulo Muri
Um familiar contou que chegou a fazer contato com o marido de Maria Luíza, mas ele alegou que ela havia abandonado a casa, levando roupas e dinheiro. Após a localização do corpo no rio, a mãe foi até a delegacia da cidade e descobriu que a mulher encontrada poderia ser da filha.
"Eles estavam juntos desde 2012, moravam em Belmonte. Ela contava que era muito agredida e que eles brigavam muito. Eu dizia para ela deixá-lo, mas ele sempre fazia a cabeça dela. Nunca imaginei que isso pudesse chegar a acontecer. Achava que ia achar minha filha viva, e não morta. Queremos justiça"
Maria José Pereira Correa - Mãe da vítima

Relembre o caso

O corpo de Maria Luíza Correia foi encontrado na segunda-feira (27), no Rio Itabapona, na localidade de Garrafão, no interior de Mimoso do Sul. O cadáver estava amarrado a um pedaço de concreto e com uma sacola na cabeça. Segundo os Bombeiros, ele se encontrava preso a uma viga da antiga ponte da ES 297 e ficou com uma perna exposta.
Na ocasião, a corporação não informou se o corpo era de um homem ou de uma mulher. A identificação aconteceu ainda na semana passada, por meio de digitais colhidas no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A causa da morte, porém, ainda não foi definida, pois o laudo cadavérico não ficou pronto.
Conforme mostra a investigação, Maria Luíza Correia era casada e moradora de Belmonte, uma localidade de Mimoso do Sul que fica a 25 km de onde o corpo foi localizado. Ela era dona de casa, e o marido trabalhava como campeiro. O corpo da vítima foi liberado a familiares e sepultado na última sexta-feira (3). 

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