Mulher é presa ao tentar entrar em prisão do ES com droga nas partes íntimas

Uma mulher acabou presa após tentar entrar na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com drogas escondidas nas partes íntimas. O flagrante aconteceu nessa segunda-feira (6), durante o procedimento de revista para visitar a unidade. Ela foi autuada por tráfico de drogas.
Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), a mulher foi conduzida à Delegacia Regional do município. Ela estava com dez pedras de crack escondidas dentro do corpo. O material ilícito foi identificado durante a revista, por meio de um scanner corporal.
Segundo a Polícia Civil, a mulher foi autuada por tráfico de drogas e encaminhada ao presídio. O nome e a idade dela não foram divulgados.