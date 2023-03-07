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Durante revista

Mulher é presa ao tentar entrar em prisão do ES com droga nas partes íntimas

Suspeita foi flagrada com dez pedras de crack dentro do órgão genital; caso aconteceu nessa segunda-feira (6) em penitenciária de Cachoeiro de Itapemirim
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 mar 2023 às 11:39

Publicado em 07 de Março de 2023 às 11:39

Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim
Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | Sejus
Uma mulher acabou presa após tentar entrar na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com drogas escondidas nas partes íntimas. O flagrante aconteceu nessa segunda-feira (6), durante o procedimento de revista para visitar a unidade. Ela foi autuada por tráfico de drogas.
Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), a mulher foi conduzida à Delegacia Regional do município. Ela estava com dez pedras de crack escondidas dentro do corpo. O material ilícito foi identificado durante a revista, por meio de um scanner corporal.
Segundo a Polícia Civil, a mulher foi autuada por tráfico de drogas e encaminhada ao presídio. O nome e a idade dela não foram divulgados.

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