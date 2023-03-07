Homem é morto a tiros na frente de esposa e sobrinha em Piúma

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (6) – dentro do carro e em frente a familiares – na localidade de São João de Ibitiba, zona rural de Piúma, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, buscas foram feitas logo após o assassinato, mas nenhum suspeito foi preso.
De acordo com a PM, no local do crime, a esposa e a sobrinha com o namorado abordaram a equipe e afirmaram que estavam no veículo no momento dos disparos. Os familiares disseram que a vítima estava dirigindo, prosseguindo para a saída da comunidade, quando uma caminhonete bateu na traseira do automóvel.
Quando o homem parou, foram ouvidos barulhos de tiros vindos de trás. Os familiares conseguiram fugir sem serem atingidos. Após os disparos, que atingiram o vidro traseiro, um dos suspeitos saiu da caminhonete, foi até a porta do motorista do outro carro e atirou mais vezes contra a vítima.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Piúma e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Por enquanto, outras informações não serão divulgadas para não atrapalhar as investigações", afirmou.