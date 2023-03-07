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Novo México

Marido sai em busca da esposa e a encontra morta a facadas em Vila Velha

Após a mulher não voltar para casa na noite dessa segunda-feira (6), o marido saiu para procurá-la junto com amigos no bairro Novo México, em Vila Velha. Ele acabou a encontrando morta em um terreno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2023 às 10:22

Publicado em 07 de Março de 2023 às 10:22

Mulher é encontrada morta a facadas em terreno de Vila Velha
Mulher é encontrada morta a facadas em terreno de Vila Velha Crédito: Bernardo Bracony
Uma mulher, identificada como Luciana Bonifácio dos Santos, de 51 anos, foi encontrada morta a facadas no peito, na noite dessa segunda-feira (6), no bairro Novo México, em Vila Velha. Quem achou o corpo foi o marido dela, que saiu para procurá-la, junto com amigos, após a companheira não retornar para casa.
De acordo com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o corpo de Luciana foi achado em um terreno baldio, no meio do mato e de lixo. O marido disse para polícia que a mulher não chegou em casa à noite e então resolveu procurá-la. Chamou alguns amigos, fez buscas pelo bairro e encontrou o corpo da esposa morta a facadas no terreno.
Moradores não quiseram gravar entrevista, mas contaram à TV Gazeta que o local costuma ser um ponto de uso e venda de drogas, onde usuários levam até colchão
Sobre a morte da mulher, de acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a polícia ainda não prendeu ninguém. O terreno é cercado por empresas e a região monitorada por câmeras. As imagens podem ajudar a polícia a desvendar o que aconteceu.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e liberado para os familiares. A polícia ressalta que a população pode denunciar através do disque-denúncia (181), qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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