Marido sai em busca da esposa e a encontra morta a facadas em Vila Velha

Mulher é encontrada morta a facadas em terreno de Vila Velha Crédito: Bernardo Bracony

Uma mulher, identificada como Luciana Bonifácio dos Santos, de 51 anos, foi encontrada morta a facadas no peito, na noite dessa segunda-feira (6), no bairro Novo México, em Vila Velha . Quem achou o corpo foi o marido dela, que saiu para procurá-la, junto com amigos, após a companheira não retornar para casa.

De acordo com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o corpo de Luciana foi achado em um terreno baldio, no meio do mato e de lixo. O marido disse para polícia que a mulher não chegou em casa à noite e então resolveu procurá-la. Chamou alguns amigos, fez buscas pelo bairro e encontrou o corpo da esposa morta a facadas no terreno.

Moradores não quiseram gravar entrevista, mas contaram à TV Gazeta que o local costuma ser um ponto de uso e venda de drogas, onde usuários levam até colchão

Sobre a morte da mulher, de acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a polícia ainda não prendeu ninguém. O terreno é cercado por empresas e a região monitorada por câmeras. As imagens podem ajudar a polícia a desvendar o que aconteceu.

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento nenhum suspeito foi detido.