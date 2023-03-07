Casal é preso após furtar picanha, linguiça e carne seca em supermercado na Serra

Um homem e uma mulher, de 35 anos , foram presos após furtarem carne em um supermercado que fica no bairro Planalto de Carapina, na Serra , na tarde dessa segunda-feira (6). Com eles foram encontrados picanha, linguiça e carne seca.

Segundo registro do boletim de ocorrência da Polícia Militar, durante patrulhamento na BR 101, seguranças do supermercado acenaram para uma viatura e pediram ajuda, pois haviam detido dois indivíduos por furto no estabelecimento.

Casal foi levado para a Delegacia Regional da Serra Crédito: Reprodução Google Maps

Um dos seguranças relatou aos policiais que visualizou os suspeitos furtando carne no açougue. Ao segui-los para abordar e pedir que abrissem a bolsa, os dois se negaram e chegaram a agredir um segurança com socos no rosto na tentativa de fugir.

Com ajuda de outros funcionários, foi possível imobilizar e deter o casal. No total, com eles foram apreendidos mais de 1 quilo de carne seca, linguiça e picanha, no valor total de R$ 172,90.