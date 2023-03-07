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Casal é preso após furtar picanha, linguiça e carne seca em supermercado na Serra

Homem e mulher foram flagrados pelo segurança do supermercado nessa segunda-feira (6) enquanto colocavam as carnes dentro da bolsa. Ao serem abordados, chegaram a agredir o segurança

Publicado em 07 de Março de 2023 às 09:39

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 mar 2023 às 09:39
Um homem e uma mulher, de 35 anos , foram presos após furtarem carne em um supermercado que fica no bairro Planalto de Carapina, na Serra, na tarde dessa segunda-feira (6). Com eles foram encontrados picanha, linguiça e carne seca.
Segundo registro do boletim de ocorrência da Polícia Militar, durante patrulhamento na BR 101, seguranças do supermercado acenaram para uma viatura e pediram ajuda, pois haviam detido dois indivíduos por furto no estabelecimento.
3ª Delegacia Regional da Serra
Casal foi levado para a Delegacia Regional da Serra Crédito: Reprodução Google Maps
Um dos seguranças relatou aos policiais que visualizou os suspeitos furtando carne no açougue. Ao segui-los para abordar e pedir que abrissem a bolsa, os dois se negaram e chegaram a agredir um segurança com socos no rosto na tentativa de fugir.
Com ajuda de outros funcionários, foi possível imobilizar e deter o casal. No total, com eles foram apreendidos mais de 1 quilo de carne seca, linguiça e picanha, no valor total de R$ 172,90.
Os suspeitos foram levados à Delegacia Regional da Serra, onde, segundo a Polícia Civil, foram autuados por furto qualificado por concurso de pessoas. Eles foram encaminhados ao presídio.

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