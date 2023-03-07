Assaltante com submetralhadora faz arrastão e rouba celulares em Linhares

Assalto aconteceu em rua do bairro Palmital, em Linhares Crédito: Reprodução

Um grupo de cinco jovens teve os celulares roubados por um assaltante que aparece de bicicleta e com uma submetralhadora em punho no bairro Palmital, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu no início da manhã de domingo (5) e foi flagrado por uma câmera de segurança. O vídeo chegou até a Polícia Civil, que está investigando o arrastão.

Segundo informações obtidas pelo repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, as vítimas são maiores de idade, moram na região e estavam voltando de uma festa a pé. As imagens mostram que havia seis pessoas juntas andando pela rua Dom Lucas Moreira Neves. Uma delas percebe o suspeito se aproximando e consegue fugir.

Em seguida, o indivíduo mostrou e apontou a arma em direção aos cinco jovens, que colocaram os celulares no chão. As vítimas depois vão embora, o criminoso pega todos os telefones e vai embora.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, o caso é considerado gravíssimo e os policiais estão dedicados na apuração das informações. Ele comenta que há muitas submetralhadoras na região Norte sendo utilizadas em crimes.

“Nós começamos as apurações. A partir do vídeo vamos tentar identificar o autor do crime. A gente pede às vítimas que venham à delegacia para pegarmos o depoimento delas e as circunstâncias do crime. O suspeito, aparentemente, estava com uma submetralhadora de fabricação caseira. É uma arma que está amplamente difundida na região Norte, especialmente em Linhares. Nós da PC e a Polícia Militar já fizemos apreensão de diversas armas como essa nesse ano. Está acontecendo um verdadeiro derrame de submetralhadoras”, disse Lucindo.

O delegado informou que quem tiver mais informações sobre o caso pode entrar em contato a partir do disque-denúncia 181 para que as investigações avancem e o suspeito seja identificado e preso.