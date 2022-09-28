Coordenador de escola que aliciava alunos é condenado a 75 anos de prisão

75 anos e 7 meses de prisão por constranger sexualmente estudantes que ele tentava aliciar para a prostituição. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) não informou o município em que o crime ocorreu, por proteção aos estudantes. O coordenador de uma escola pública da região Norte do Espírito Santo foi condenado pela Justiça apor constranger sexualmente estudantes que ele tentava aliciar para a prostituição. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) não informou o município em que o crime ocorreu, por proteção aos estudantes.

A sentença foi publicada no dia 14 de setembro, mas só foi divulgada nesta quarta-feira (28). O, agora, ex-coordenador permaneceu preso durante todo o processo e não poderá recorrer da decisão em liberdade. O caso corre em segredo de Justiça por envolver adolescentes.

O CASO

O coordenador foi preso no dia 1° de fevereiro deste ano. Na ocasião, a Polícia Civil informou que os alunos procuraram a delegacia para relatar a ação do suspeito. As vítimas eram todos do sexo masculino, com idades entre 15 a 17 anos. A partir das denúncias, o caso passou a ser investigado, com o acompanhamento do Conselho Tutelar de Rio Bananal.

Além de abordar as vítimas pessoalmente na escola, segundo as denúncias, o homem, de 38 anos, se aproveitava do cargo para entrar em contato com os adolescentes, por mensagens de texto, e oferecia valores entre R$ 400 e R$ 600 para que eles realizassem atos sexuais.

Por mensagens de texto, o coordenador oferecia dinheiro para que os alunos realizassem atos sexuais. Crédito: Polícia Civil | Reprodução

“Ele era coordenador da escola e tinha o contato próximo com os estudantes. Aproveitava dessa função para entrar em contato com eles e oferecer dinheiro, favorecendo a prostituição e a exploração sexual dos adolescentes”, contou o titular da Delegacia de Polícia de Rio Bananal, delegado Fabrício Lucindo, na ocasião.

Entretanto, segundo o MPES, pessoas que trabalhavam no local conseguiram ver e fotografar, no computador utilizado pelo coordenador, as mensagens de cunho sexual enviadas, e também denunciaram o homem.

PC pediu um mandado de prisão contra ele. Após ser preso, ele foi levado ao Presídio de Xuri, em Vila Velha.