Companheiro de mulher encontrada morta em Cariacica é preso em Goiás

José Raulino Neto Junior, de 28 anos, era companheiro de Marileide Jesus da Silva, de 43 anos, e é o principal suspeito de ter a assassinado Crédito: Divulgação | Arquivo pessoal

José Raulino Neto Junior, suspeito de matar a companheira Marileide de Jesus da Silva, de 43 anos, em Cariacica , no dia 5 de fevereiro, foi preso no município de Rio Verde, em Goiás. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (15) após ele ter confessado o crime aos agentes da Guarda Civil Municipal da cidade durante uma abordagem feita pela equipe.

José explicou à corporação o trajeto feito até chegar em solo goiano: inicialmente ele usou a moto da vítima para seguir até Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, mas deixou o veículo em uma rua qualquer pelo automóvel ter rastreador. Em seguida, ele pediu carona na estrada até a cidade de Rio Verde. Ao todo, o suspeito percorreu 1.115 km para fugir.

Conforme as informações da GCM de Rio Verde, o homem monitorava o que estava saindo sobre o caso, pois relatou sobre vídeos relacionados ao assassinato.

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"Depois de confessar puxamos os dados aqui pelo Portal, puxou tudo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e não tinha mandado de prisão. Só que ele nos falou do vídeo que já tinha saído no YouTube sobre o caso e as coisas (informações) bateram. Entramos em contato com a Guarda Vila Velha para saber a informação e falaram que ele está foragido. Só que não saiu mandado de prisão porque ele era suspeito", contou a GCM de Rio Verde.

A Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher do Espírito Santo foi acionada pela Guarda para os procedimentos. O mandado de prisão temporária foi decretado no final da tarde desta quinta (15) pela 4ª Vara criminal de Cariacica. A determinação define que "qualquer oficial de justiça de sua jurisdição ou qualquer autoridade policial competente e seus agentes, a quem for apresentado, que prenda e recolha (José) a qualquer unidade prisional".