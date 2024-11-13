Colombianos são presos na Serra após furtarem celular e vítima achá-los

Dois homens de nacionalidade colombiana foram presos na madrugada desta quarta-feira (13), horas após furtarem um celular em um bar de Jacaraípe , na Serra. Os suspeitos, identificados como Julian Andres Quiceno, de 43 anos, e Juan Agudelo Guzman, de 30, teriam aproveitado um momento de descuido da vítima, de 23 anos, para pegar o aparelho. Inicialmente, eles negaram o furto, mas câmeras de segurança do local registraram o momento do crime.

Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que o jovem de 23 anos estava em um bar no Bairro das Laranjeiras, na região de Grande Jacaraípe. Enquanto jogava sinuca, o rapaz deixou o aparelho sobre a mesa de sinuca enquanto inseria uma ficha. Os suspeitos, aproveitando o descuido, teriam subtraído o celular.

Quando deu falta do objeto, a vítima perguntou para funcionários do bar e até para os suspeitos se sabiam o que tinham acontecido. Julian e Juan negaram saber onde estava o aparelho. Os trabalhadores do estabelecimento, porém, checaram as imagens de câmeras de segurança que flagraram Juan efetuando o furto. Momentos depois, os colombianos deixaram o bar em uma moto.

A vítima foi atrás deles. Quando os alcançou, próximo a uma distribuidora de bebidas na Avenida Abdo Saad, também em Jacaraípe, os suspeitos jogaram o celular no quintal de uma casa próxima ao estabelecimento. O homem ainda tentou conversar com o suspeito, mas relatou à polícia que eles tentaram o agredir. Ele, então, acionou a Polícia Militar.

Com a chegada dos militares, o celular foi recuperado. Os moradores deram acesso ao quintal e o aparelho foi encontrado. Durante a abordagem, foi encontrado com Julian uma substância descrita no boletim como "semelhante a cocaína". A motocicleta utilizada na fuga foi apreendida e levada ao pátio da polícia.