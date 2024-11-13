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Crime em bar de Jacaraípe

Colombianos são presos na Serra após furtarem celular e vítima achá-los

Suspeitos aproveitaram quando vítima se distraiu ao jogar sinuca em bar para furtarem o aparelho; jovem chegou aos suspeitos após acessar imagens de câmeras do estabelecimento

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 11:06

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

13 nov 2024 às 11:06
Dois homens de nacionalidade colombiana foram presos na madrugada desta quarta-feira (13), horas após furtarem um celular em um bar de Jacaraípe, na Serra. Os suspeitos, identificados como Julian Andres Quiceno, de 43 anos, e Juan Agudelo Guzman, de 30, teriam aproveitado um momento de descuido da vítima, de 23 anos, para pegar o aparelho. Inicialmente, eles negaram o furto, mas câmeras de segurança do local registraram o momento do crime. 
Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar que o jovem de 23 anos estava em um bar no Bairro das Laranjeiras, na região de Grande Jacaraípe. Enquanto jogava sinuca, o rapaz deixou o aparelho sobre a mesa de sinuca enquanto inseria uma ficha. Os suspeitos, aproveitando o descuido, teriam subtraído o celular.
Quando deu falta do objeto, a vítima perguntou para funcionários do bar e até para os suspeitos se sabiam o que tinham acontecido. Julian e Juan negaram saber onde estava o aparelho. Os trabalhadores do estabelecimento, porém, checaram as imagens de câmeras de segurança que flagraram Juan efetuando o furto. Momentos depois, os colombianos deixaram o bar em uma moto.
A vítima foi atrás deles. Quando os alcançou, próximo a uma distribuidora de bebidas na Avenida Abdo Saad, também em Jacaraípe, os suspeitos jogaram o celular no quintal de uma casa próxima ao estabelecimento. O homem ainda tentou conversar com o suspeito, mas relatou à polícia que eles tentaram o agredir. Ele, então, acionou a Polícia Militar.
Com a chegada dos militares, o celular foi recuperado. Os moradores deram acesso ao quintal e o aparelho foi encontrado. Durante a abordagem, foi encontrado com Julian uma substância descrita no boletim como "semelhante a cocaína". A motocicleta utilizada na fuga foi apreendida e levada ao pátio da polícia.
A Polícia Civil informou que os suspeitos, de 30 e 43 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Serra. O indivíduo de 30 anos foi autuado por furto qualificado, já o indivíduo, de 43 anos, foi autuado em flagrante por furto qualificado e posse de entorpecentes para consumo próprio. Ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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