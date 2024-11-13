Caminhão é parado e PRF emite 41 autos de infração na Serra

41 autos de infração foram lavrados após caminhão ser abordado pela PRF na Serra Crédito: PRF/Divulgação

Irregularidades identificadas em um caminhão renderam ao motorista e à empresa dona do veículo um total 41 autuações após uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto o veículo trafegava no km 241 da BR 101, na Serra, quando acabou abordado pelos agentes.

O veículo – um Mercedes Benz L 608 D azul – foi inicialmente abordado por despejar no asfalto resíduos dos produtos transportados durante o deslocamento e por transportar a funcionários em local não autorizado, entretanto, os policiais identificaram diversos problemas após a parada, na manhã desta terça-feira (12).

O condutor, por exemplo, não tinha certificação para Transporte de Produtos Perigosos (CETPP), embora transportasse produtos como emulsão asfáltica, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP).

Já a sinalização da carga estava incorreta e incompleta, sem informação de risco ao meio ambiente. Além disso, as embalagens estavam deterioradas e, em seu exterior, contaminadas com os produtos perigosos, provocando contaminação da carroceria e vazamento para o meio externo.

Produtos perigosos eram transportados de forma inadequada Crédito: PRF/Divulgação

Dos Equipamentos de Emergência (ESE) exigidos, apenas cones de sinalização, em péssimo estado de conservação e fora das normas, foram apresentados. Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o motorista apresentou apenas par de luvas que não atendiam às especificações vigentes.

Também não havia proteção para os auxiliares, que eram transportados em cabine suplementar, instalada sem autorização do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Ao averiguar os compartimentos, foi constatado que sequer havia cintos de segurança para os ocupantes.