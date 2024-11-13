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Na BR 101

Caminhão é parado e PRF emite 41 autos de infração na Serra

Produtos como óleo diesel e emulsão asfáltica eram transportados de forma inadequada. Veículo, que não tinha cinto de segurança para os ocupantes, também não dispunha de equipamentos de proteção individual

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 21:02

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

12 nov 2024 às 21:02
41 autos de infração foram lavrados após caminhão ser abordado pela PRF na Serra
41 autos de infração foram lavrados após caminhão ser abordado pela PRF na Serra Crédito: PRF/Divulgação
Irregularidades identificadas em um caminhão renderam ao motorista e à empresa dona do veículo um total 41 autuações após uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto o veículo trafegava no km 241 da BR 101, na Serra, quando acabou abordado pelos agentes.
O veículo – um Mercedes Benz L 608 D azul – foi inicialmente abordado por despejar no asfalto resíduos dos produtos transportados durante o deslocamento e por transportar a funcionários em local não autorizado, entretanto, os policiais identificaram diversos problemas após a parada, na manhã desta terça-feira (12).
O condutor, por exemplo, não tinha certificação para Transporte de Produtos Perigosos (CETPP), embora transportasse produtos como emulsão asfáltica, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP).
Já a sinalização da carga estava incorreta e incompleta, sem informação de risco ao meio ambiente. Além disso, as embalagens estavam deterioradas e, em seu exterior, contaminadas com os produtos perigosos, provocando contaminação da carroceria e vazamento para o meio externo.
Produtos perigosos eram transportados de forma inadequada
Produtos perigosos eram transportados de forma inadequada Crédito: PRF/Divulgação
Dos Equipamentos de Emergência (ESE) exigidos, apenas cones de sinalização, em péssimo estado de conservação e fora das normas, foram apresentados. Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o motorista apresentou apenas par de luvas que não atendiam às especificações vigentes.
Também não havia proteção para os auxiliares, que eram transportados em cabine suplementar, instalada sem autorização do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Ao averiguar os compartimentos, foi constatado que sequer havia cintos de segurança para os ocupantes.
No total, foram lavrados 31 autos de infração relacionados ao transporte de produtos perigosos e dez autos de infração de trânsito – alguns de responsabilidade do motorista e outros do proprietário do veículo. O IBAMA foi acionado e o caminhão foi conduzido à sede operacional da PRF, em Vitória, para realização dos procedimentos de fiscalização administrativa ambiental.

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