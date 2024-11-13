Após prisão de chefe do tráfico, operação na Serra mira membros de facção

Operação Dominó, na Serra, tem 14 alvos na mira

Esses 14 alvos, conforme a Ficco/ES, estão ligados ao líder de uma facção preso na semana passada em uma propriedade de luxo em Roda D’Àgua, Cariacica, que comandava o tráfico de drogas e disputas territoriais entre bairros da Serra.

São 40 policiais federais, além de policiais militares, civis e guardas municipais nas ruas. Até agora, de acordo com a Polícia Federal, foram apreendidas armas, drogas e celulares. O nome da operação é Dominó, e foi escolhido para simbolizar a derrubada sistemática das estruturas do tráfico de drogas, como uma sequência de peças de dominó caindo em cadeia.

Chefão preso

O criminoso preso no sítio de luxo é condenado por associação ao tráfico e estava foragido há mais de um ano. Segundo as investigações, ele estava vivendo nessa propriedade alugada por R$ 700 a diária. Mesmo à distância, ele continuava a comandar o tráfico de drogas e a organizar disputas territoriais.

A Gazeta conseguiu apurar, junto a fontes da Segurança Pública, que o preso era Rafael Teixeira, conhecido como "Rafinha" ou "Tio", de 35 anos, que teria relação com o Primeiro Comando da Capital, o PCC, facção originada em A reportagem deconseguiu apurar, junto a fontes da Segurança Pública, que o preso era Rafael Teixeira, conhecido como "Rafinha" ou "Tio", de 35 anos, que teria relação com o Primeiro Comando da Capital, o PCC, facção originada em São Paulo