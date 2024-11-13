Após prisão de chefe do tráfico, operação na Serra mira membros de facção

Operação Dominó, na Serra, tem 14 alvos na mira
Após a prisão do líder de uma facção criminosa que atua na região de Jacaraípe, na Serra, em um sítio de luxo, mais membros do grupo estão na mira, na manhã desta quarta-feira (13), durante uma operação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/ES). Ao todo, os agentes foram às ruas com objetivo de cumprir 14 mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão.
Esses 14 alvos, conforme a Ficco/ES, estão ligados ao líder de uma facção preso na semana passada em uma propriedade de luxo em Roda D’Àgua, Cariacica, que comandava o tráfico de drogas e disputas territoriais entre bairros da Serra.
São 40 policiais federais, além de policiais militares, civis e guardas municipais nas ruas. Até agora, de acordo com a Polícia Federal, foram apreendidas armas, drogas e celulares. O nome da operação é Dominó, e foi escolhido para simbolizar a derrubada sistemática das estruturas do tráfico de drogas, como uma sequência de peças de dominó caindo em cadeia.
Chefão preso
O criminoso preso no sítio de luxo é condenado por associação ao tráfico e estava foragido há mais de um ano. Segundo as investigações, ele estava vivendo nessa propriedade alugada por R$ 700 a diária. Mesmo à distância, ele continuava a comandar o tráfico de drogas e a organizar disputas territoriais.
A reportagem de A Gazeta conseguiu apurar, junto a fontes da Segurança Pública, que o preso era Rafael Teixeira, conhecido como "Rafinha" ou "Tio", de 35 anos, que teria relação com o Primeiro Comando da Capital, o PCC, facção originada em São Paulo.
Esses confrontos por território na Serra, conforme as investigações às quais A Gazeta teve acesso, começaram a ser registrados com mais frequência quando o Terceiro Comando Puro (TCP) começou a expandir seu território para Jacaraípe, que antes se restringia apenas à região da Grande Nova Almeida. Criminosos da Rua São Paulo, no Bairro das Laranjeiras, que integram o Primeiro Comando de Vitória (PCV), se sentiram ameaçados e começaram os ataques contra integrantes da outra facção.