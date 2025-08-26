Clínica médica é arrombada e furtada no Centro de Vila Velha
Uma clínica médica localizada no Centro de Vila Velha foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (25). Segundo a Polícia Civil, o local teve a porta de aço e o teto da recepção danificados, além da destruição de uma televisão e de um totem de atendimento. Durante o furto, foram levados cerca de R$ 600 em dinheiro e um roteador. Durante a tarde do mesmo dia, um homem de 44 anos foi identificado por câmeras de videomonitoramento como suspeito do crime e preso no bairro Divino Espírito Santo, também em Vila Velha. O nome dele não foi divulgado.
O delegado Marcelo Cavalcanti informou que ele confessou o crime, disse ter vendido os bens furtados e usado o dinheiro para comprar crack. O suspeito afirmou ainda não conhecer o comparsa que participou da ação. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.