Clínica médica é arrombada e furtada no Centro de Vila Velha

Uma clínica médica localizada no Centro de Vila Velha foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (25). Segundo a Polícia Civil, o local teve a porta de aço e o teto da recepção danificados, além da destruição de uma televisão e de um totem de atendimento. Durante o furto, foram levados cerca de R$ 600 em dinheiro e um roteador. Durante a tarde do mesmo dia, um homem de 44 anos foi identificado por câmeras de videomonitoramento como suspeito do crime e preso no bairro Divino Espírito Santo, também em Vila Velha. O nome dele não foi divulgado.