Casal suspeito de aplicar golpe em comerciantes é preso em Guarapari

Investigação aponta estelionato com falsas promessas de registro de marcas; prejuízo é de aproximadamente $ 100 mil

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20:15

Operação ‘Protocolo Fantasma’ foi deflagrada nesta quinta-feira, em Guarapari
Operação ‘Protocolo Fantasma’ foi deflagrada nesta quinta-feira, em Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um casal suspeito de aplicar golpes em comerciantes de Guarapari foi preso nesta quinta-feira (13) durante a operação 'Protocolo Fantasma'. A ação, conduzida pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra uma mulher de 46 anos e um homem de 49. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Segundo a Polícia Civil, o carro dos suspeitos foi localizado pelo Cerco Inteligente, deixando uma casa em Ponta da Fruta, em Vila Velha, em direção a Guarapari. Com a informação em tempo real, equipes policiais cercaram a região e abordaram o veículo no bairro Santa Mônica. Os dois estavam no automóvel e foram detidos.

O casal foi levado à Delegacia Regional de Guarapari. A mulher ficou sob custódia. O homem, de forma voluntária e sem oferecer resistência, acompanhou os policiais até a casa em Ponta da Fruta, onde o mandado de busca e apreensão foi cumprido.

Golpe prometia registro de marcas

A operação foi desencadeada após vários comerciantes de Buenos Aires, em Guarapari, registrarem ocorrências de estelionato. Segundo a polícia, os suspeitos se apresentavam como despachantes especializados em registro de marcas e patentes. As vítimas pagavam taxas e valores extras, mas o serviço não era realizado.

"Além disso, os suspeitos criavam diversas linhas telefônicas e mantinham contato com os comerciantes, passando-se por terceiros potenciais compradores de suas marcas, gerando a necessidade da contratação dos serviços. Somados os prejuízos das vítimas, o golpe gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil”, explicou a titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, delegada Rosane Cysneiros.

Suspeita já tinha histórico

A mulher presa já responde por outro crime de estelionato cometido no ano passado, em Vitória, que gerou prejuízo de cerca de R$ 1 milhão em bairros de alto padrão. Após os procedimentos, os dois foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. 

