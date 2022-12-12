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Nova Roda da Penha II

Casal é assassinado com tiros na cabeça dentro de casa em Cariacica

Boletim de ocorrência da PM consta que policiais encontraram o jovem de 22 anos e a mulher de 26 no sofá da sala na madrugada desta segunda-feira (12)

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 09:53

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

12 dez 2022 às 09:53
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
PM encontrou duas pessoas mortas dentro de casa em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Um casal de jovens foi morto com tiros na cabeça dentro de uma casa no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na madrugada desta segunda-feira (12). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma equipe foi acionada e encontrou os corpos do jovem Juliano da Costa, de 22 anos, e da Thainá da Silva, 26 anos, sobre o sofá da sala. Não há informações sobre autoria ou motivação do crime.
Ainda segundo o boletim da PM, o proprietário da casa, que alugou a residência havia dois meses, disse que ouviu disparos de arma de fogo. Outro vizinho também escutou e relatou à polícia ter visto um homem, vestido com roupas escuras, pulando o muro e depois fugindo.
Foram recolhidas aproximadamente 20 cápsulas de munição calibre 9 milímetros dentro da casa. Conforme o boletim de ocorrência da PM, a mulher foi atingida por vários tiros na cabeça, também no braço e no tórax. O homem foi alvo de disparos na cabeça e no joelho.
Procurada, a Polícia Militar confirmou as duas mortes e informou que a Polícia Civil foi acionada. A corporação, por sua vez, informou que o caso segue, inicialmente, sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), já que uma das vítimas é do sexo feminino. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para serem identificados, necropsiados e liberados para os familiares.

Escola sem aulas e ônibus incendiado após mortes

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve na região no fim da manhã desta segunda-feira (12) e apurou que o clima no local é de tensão após o assassinato do casal. Um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado em Nova Esperança, bairro vizinho, após o assassinato.
Após assassinato de casal, escola foi fechada e ônibus, queimado
Após assassinato de casal, ônibus foi incendiado Crédito: Oliveira Alves
O crime também alterou a rotina de estudantes. A reportagem apurou no local que teria sido ordenado que a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Padre Anthonius Lute, em Nova Esperança, não funcionasse, deixando 280 alunos sem aula. Ainda conforme a apuração, traficantes ainda teriam espalhado a mensagem de um toque de recolher, mas fato não foi confirmado pelas polícias.
Após assassinato de casal, escola foi fechada e ônibus, queimado
Escola municipal foi fechada Crédito: Oliveira Alves

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