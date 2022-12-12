Casal é assassinado com tiros na cabeça dentro de casa em Cariacica

PM encontrou duas pessoas mortas dentro de casa em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Um casal de jovens foi morto com tiros na cabeça dentro de uma casa no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica , na madrugada desta segunda-feira (12). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma equipe foi acionada e encontrou os corpos do jovem Juliano da Costa, de 22 anos, e da Thainá da Silva, 26 anos, sobre o sofá da sala. Não há informações sobre autoria ou motivação do crime.

Ainda segundo o boletim da PM, o proprietário da casa, que alugou a residência havia dois meses, disse que ouviu disparos de arma de fogo. Outro vizinho também escutou e relatou à polícia ter visto um homem, vestido com roupas escuras, pulando o muro e depois fugindo.

Foram recolhidas aproximadamente 20 cápsulas de munição calibre 9 milímetros dentro da casa. Conforme o boletim de ocorrência da PM, a mulher foi atingida por vários tiros na cabeça, também no braço e no tórax. O homem foi alvo de disparos na cabeça e no joelho.

Procurada, a Polícia Militar confirmou as duas mortes e informou que a Polícia Civil foi acionada. A corporação, por sua vez, informou que o caso segue, inicialmente, sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), já que uma das vítimas é do sexo feminino. Até o momento nenhum suspeito foi detido.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para serem identificados, necropsiados e liberados para os familiares.

Escola sem aulas e ônibus incendiado após mortes

TV Gazeta, esteve na região no fim da manhã desta segunda-feira (12) e apurou que o clima no local é de tensão após o assassinato do casal. O repórter André Falcão, da, esteve na região no fim da manhã desta segunda-feira (12) e apurou que o clima no local é de tensão após o assassinato do casal. Um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado em Nova Esperança, bairro vizinho, após o assassinato

Após assassinato de casal, ônibus foi incendiado Crédito: Oliveira Alves

O crime também alterou a rotina de estudantes. A reportagem apurou no local que teria sido ordenado que a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Padre Anthonius Lute, em Nova Esperança, não funcionasse, deixando 280 alunos sem aula. Ainda conforme a apuração, traficantes ainda teriam espalhado a mensagem de um toque de recolher, mas fato não foi confirmado pelas polícias.