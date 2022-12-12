Após assassinato de casal, ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica

A Gazeta mostram o coletivo tomado pelo fogo e a fumaça se espalhando. As chamas assustaram moradores da região, que estavam a alguns metros de distância do local. Um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado no bairro Nova Esperança, em Cariacica , na manhã desta segunda-feira (12). Imagens enviadas por leitores demostram o coletivo tomado pelo fogo e a fumaça se espalhando. As chamas assustaram moradores da região, que estavam a alguns metros de distância do local.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar detalhou que recebeu a informação de que indivíduos teriam bloqueado a rua principal de Nova Esperança com pneus e galhos de árvores, impedindo a circulação de veículos. Militares foram ao local e constataram que dois pontos estavam obstruídos. A PM confirmou que um ônibus foi incendiado na região e informou que ninguém ficou ferido. O policiamento na região foi reforçado.

Ônibus incendiado em Nova Esperança, Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

O Corpo de Bombeiros Militar encaminhou equipe ao local, e o fogo foi apagado.

O incêndio aconteceu horas após um casal ser morto com tiros na cabeça dentro de uma casa no bairro Nova Rosa da Penha II , bairro perto de Nova Esperança, no mesmo município. A reportagem procurou as polícias Militar e Civil para saber se há relação entre as duas ocorrências. As duas corporações detalharam sobre a ocorrência, mas não citaram as mortes no bairro vizinho.

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve na região no fim da manhã desta segunda-feira (12) e apurou que o clima no local é de tensão após a morte do casal. Além do ônibus incendiado, o crime também alterou a rotina de estudantes.

A reportagem apurou no local que teria sido ordenado que a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Padre Anthonius Lute, em Nova Esperança, não funcionasse, deixando 280 alunos sem aula. Ainda conforme a apuração, traficantes ainda teriam espalhado a mensagem de um toque de recolher, mas fato não foi confirmado pelas polícias.

Após assassinato de casal, escola foi fechada e ônibus, queimado Crédito: Oliveira Alves

A perícia da Polícia Civil foi acionada por haver indícios de incêndio criminoso. O caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DRCCTP) e até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O que diz o GVBus

A reportagem de A Gazeta também procurou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que responde pelas empresas responsáveis pelos coletivos do Sistema Transcol. A empresa responsável pelo coletivo informou que, por volta das 7h desta segunda-feira (12), um ônibus da linha 598 (Vila Progresso/Terminal de Carapina) foi incendiado.

O GVBus ressaltou que nos últimos 18 anos (entre 2004 e 2022), 85 ônibus do Sistema Transcol foram incendiados por criminosos e ficaram totalmente destruídos, sendo 14 deles somente neste ano (incluindo esta última ocorrência) e 3 em todo ano passado. Em 2022, criminosos chegaram a atear fogo em outros três ônibus, mas as chamas foram contidas pelos motoristas e os veículos sofreram apenas princípios de incêndio e não chegaram a ficar completamente destruídos, sendo reparados e reintegrados à operação.