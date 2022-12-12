Após assassinato de casal, ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica

Um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado no bairro Nova Esperança, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (12). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram o coletivo tomado pelo fogo e a fumaça se espalhando. As chamas assustaram moradores da região, que estavam a alguns metros de distância do local.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar detalhou que recebeu a informação de que indivíduos teriam bloqueado a rua principal de Nova Esperança com pneus e galhos de árvores, impedindo a circulação de veículos. Militares foram ao local e constataram que dois pontos estavam obstruídos. A PM confirmou que um ônibus foi incendiado na região e informou que ninguém ficou ferido. O policiamento na região foi reforçado.
O Corpo de Bombeiros Militar encaminhou equipe ao local, e o fogo foi apagado.
O incêndio aconteceu horas após um casal ser morto com tiros na cabeça dentro de uma casa no bairro Nova Rosa da Penha II, bairro perto de Nova Esperança, no mesmo município. A reportagem procurou as polícias Militar e Civil para saber se há relação entre as duas ocorrências. As duas corporações detalharam sobre a ocorrência, mas não citaram as mortes no bairro vizinho.
O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve na região no fim da manhã desta segunda-feira (12) e apurou que o clima no local é de tensão após a morte do casal. Além do ônibus incendiado, o crime também alterou a rotina de estudantes.
A reportagem apurou no local que teria sido ordenado que a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Padre Anthonius Lute, em Nova Esperança, não funcionasse, deixando 280 alunos sem aula. Ainda conforme a apuração, traficantes ainda teriam espalhado a mensagem de um toque de recolher, mas fato não foi confirmado pelas polícias.
A perícia da Polícia Civil foi acionada por haver indícios de incêndio criminoso. O caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DRCCTP) e até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O que diz o GVBus
A reportagem de A Gazeta também procurou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que responde pelas empresas responsáveis pelos coletivos do Sistema Transcol. A empresa responsável pelo coletivo informou que, por volta das 7h desta segunda-feira (12), um ônibus da linha 598 (Vila Progresso/Terminal de Carapina) foi incendiado.
O GVBus ressaltou que nos últimos 18 anos (entre 2004 e 2022), 85 ônibus do Sistema Transcol foram incendiados por criminosos e ficaram totalmente destruídos, sendo 14 deles somente neste ano (incluindo esta última ocorrência) e 3 em todo ano passado. Em 2022, criminosos chegaram a atear fogo em outros três ônibus, mas as chamas foram contidas pelos motoristas e os veículos sofreram apenas princípios de incêndio e não chegaram a ficar completamente destruídos, sendo reparados e reintegrados à operação.
O impacto financeiro é de mais de R$ 55,2 milhões em 18 anos, levando em consideração o custo de reposição desses veículos em valores atuais – um coletivo novo custa em média R$ 650 mil. Estes prejuízos recaem em todo o sistema, especialmente nas empresas de ônibus, mas também na população. Isso porque, embora os consórcios possuam veículos reservas para garantir a operação, a destruição de um coletivo gera transtornos, já que um ônibus novo demora em média três meses para ser fabricado, além do período dos trâmites legais para que ele entre em circulação.