Motorista morre após carro sair de rua, cair em oficina e pegar fogo no ES

Um idoso de 74 anos morreu carbonizado após perder o controle da direção do carro, bater em um muro e cair na garagem de uma oficina de manutenção de ar-condicionado no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (7). O carro pegou fogo após o acidente e o motorista, Carlindo Gomes, não conseguiu sair do automóvel.

Segundo apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, dentro do veículo estava também um homem, que conseguiu pular do carro antes do automóvel atingir o muro e pegar fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou ao local, as chamas já estavam altas e não foi possível resgatar o condutor do carro. O corpo de Carlindo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

À reportagem, o dono da oficina informou que no local havia vários equipamentos para manutenção e uma motocicleta, que ele comprou há 15 dias. Tudo foi perdido com o acidente. Moradores da região contaram que Carlindo havia passado a quarta-feira (7) fazendo manutenção no carro, que apresentava problemas.

No Twitter, o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo postou sobre o atendimento a essa ocorrência. Confira:

07/12/2022 às 21:00, Boa Esperança/Cachoeiro de Itapemirim. Incêndio em veículo: Equipe da 1ºCIA/3ºBBM acionada para combate a incêndio de um veículo que colidiu numa residência e pegou fogo, no bairro Boa Esperança, em Cachoeiro de Itapemirim. #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) December 8, 2022

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.