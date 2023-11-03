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Parque Residencial Laranjeiras

Casal é assaltado na saída de hospital ao colocar filho no carro na Serra

Eles haviam acabado de buscar o filho de quatro anos no hospital, onde a criança estava internada, quando foram abordados pelos criminosos
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

03 nov 2023 às 10:49

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 10:49

Av. Eldes Scherrer Souza
Casal foi assaltado enquanto saia de um hospital no bairro Parque Residencial da Serra, em Vila Velha. Crédito: Google Street View
Depois de um momento de felicidade com a alta do filho mais velho, que havia ficado internado por conta de gastroenterite, um casal passou por momentos de tensão ao ser alvo de assaltantes na saída do hospital na noite de quinta-feira (2), no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Enquanto colocavam a criança no carro, eles foram abordados por dois criminosos, que estavam armados e roubaram o veículo, uma bolsa com documentos e dois celulares.
A mulher de 36 anos, que não quis ser identificada, disse à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que o filho mais novo também está internado - ambos tiveram gastroenterite, segundo ela. A vítima contou que a família ficou apreensiva com a situação. 
"Eles colocaram a arma na minha barriga e depois apontaram a arma para o meu esposo. Os dois pediram para passar tudo. Entreguei a minha bolsa e gritei: ‘Meu filho, meu filho'. Um deles disse para eu tirar a criança do carro"
X. - Mulher de 36 anos, vítima do assalto
Após a mulher tirar o filho do carro, os assaltantes viram os celulares dela e do marido e mandaram que eles entregassem os aparelhos. “Eles esperaram a gente sair correndo, atravessamos toda a avenida e voltamos para o hospital. Minha mãe tá lá com meu filho mais novo, mas preferi não contar para ela por ser idosa. O pessoal da recepção ajudou e chamamos a polícia, que nos levou para a delegacia”, informou.
Segundo as vítimas, o carro já foi encontrado pela polícia no bairro Alterosas, na Serra, e o casal já foi buscar o automóvel no pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), em Campinho da Serra I, na manhã desta sexta-feira (3). “Ele foi encontrado fechado e sem as chaves, que foram jogadas no mato”, contou.
A Polícia Militar e Polícia Civil foram demandadas sobre informações sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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