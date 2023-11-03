Casal é assaltado na saída de hospital ao colocar filho no carro na Serra

Casal foi assaltado enquanto saia de um hospital no bairro Parque Residencial da Serra, em Vila Velha. Crédito: Google Street View

Depois de um momento de felicidade com a alta do filho mais velho, que havia ficado internado por conta de gastroenterite, um casal passou por momentos de tensão ao ser alvo de assaltantes na saída do hospital na noite de quinta-feira (2), no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Enquanto colocavam a criança no carro, eles foram abordados por dois criminosos, que estavam armados e roubaram o veículo, uma bolsa com documentos e dois celulares.

A mulher de 36 anos, que não quis ser identificada, disse à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que o filho mais novo também está internado - ambos tiveram gastroenterite, segundo ela. A vítima contou que a família ficou apreensiva com a situação.

"Eles colocaram a arma na minha barriga e depois apontaram a arma para o meu esposo. Os dois pediram para passar tudo. Entreguei a minha bolsa e gritei: ‘Meu filho, meu filho'. Um deles disse para eu tirar a criança do carro" X. - Mulher de 36 anos, vítima do assalto

Após a mulher tirar o filho do carro, os assaltantes viram os celulares dela e do marido e mandaram que eles entregassem os aparelhos. “Eles esperaram a gente sair correndo, atravessamos toda a avenida e voltamos para o hospital. Minha mãe tá lá com meu filho mais novo, mas preferi não contar para ela por ser idosa. O pessoal da recepção ajudou e chamamos a polícia, que nos levou para a delegacia”, informou.

Segundo as vítimas, o carro já foi encontrado pela polícia no bairro Alterosas, na Serra, e o casal já foi buscar o automóvel no pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), em Campinho da Serra I, na manhã desta sexta-feira (3). “Ele foi encontrado fechado e sem as chaves, que foram jogadas no mato”, contou.