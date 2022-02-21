Casal agride mulher dentro de van e motorista pede ajuda em delegacia na Serra

A mulher foi agredida por outros passageiros na volta de um casamento e o caso foi parar na Delegacia da Serra Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta

Um casal foi preso depois de agredir uma mulher de 34 anos dentro de uma van, na madrugada deste domingo (20), no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra , na Grande Vitória. A confusão teria começado porque, na volta de um casamento, o filho da agressora, Jacqueline Nascimento de Souza, de 34 anos, queria fazer um lanche e a vítima não concordou.

Diante da negativa da vítima ao pedido, a mãe do menino começou a agredir a mulher. Logo em seguida, o marido de Jacqueline, Bruno da Silva Oliveira, de 33 anos, também partiu para cima da vítima. Além de ser agredida por ele com socos, a mulher teve o rosto ferido por um copo de vidro.

Desesperado com as agressões, o motorista da van parou em frente à Delegacia Regional da Serra e chamou os policiais para tentar impedir o espancamento. Bruno ainda tentou resistir à prisão, mas foi alcançado por policiais militares e civis. O casal foi preso em flagrante por lesão corporal grave.

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A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia.