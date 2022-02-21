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Violência

Casal agride mulher dentro de van e motorista pede ajuda em delegacia na Serra

Veículo retornava de um casamento, quando o filho da agressora queria fazer um lanche, o que desagradou outra passageira. Depois, ela e o marido partiram para cima da mulher que não havia concordado com a ideia

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 07:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2022 às 07:05
Mulher foi agredida por casal dentro de van
A mulher foi agredida por outros passageiros na volta de um casamento e o caso foi parar na Delegacia da Serra Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta
Um casal foi preso depois de agredir uma mulher de 34 anos dentro de uma van, na madrugada deste domingo (20), no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na Grande Vitória. A confusão teria começado porque, na volta de um casamento, o filho da agressora, Jacqueline Nascimento de Souza, de 34 anos, queria fazer um lanche e a vítima não concordou.
Diante da negativa da vítima ao pedido, a mãe do menino começou a agredir a mulher. Logo em seguida, o marido de Jacqueline, Bruno da Silva Oliveira, de 33 anos, também partiu para cima da vítima. Além de ser agredida por ele com socos, a mulher teve o rosto ferido por um copo de vidro.
Desesperado com as agressões, o motorista da van parou em frente à Delegacia Regional da Serra e chamou os policiais para tentar impedir o espancamento. Bruno ainda tentou resistir à prisão, mas foi alcançado por policiais militares e civis. O casal foi preso em flagrante por lesão corporal grave.
Casal agride mulher dentro de van e motorista pede ajuda em delegacia na Serra

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A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, e do g1 ES 

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