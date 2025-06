Caso Wallace Lovato

Casagrande fala sobre investigação da morte de empresário na Praia da Costa

Governador do Espírito Santo comentou que o motorista do veículo usado no crime foi identificado e que toda tecnologia é aplicada na investigação: "Estamos empenhados em desvendar"

Publicado em 18 de junho de 2025 às 12:24

Ele também destacou que já se sabe quem é condutor do veículo utilizado no crime. "Já identificamos o motorista e estamos num processo de investigação, através desse início de resultados é que a gente tem a expectativa de poder desvendar o crime. Já se sabe que tem mais de uma pessoa envolvida, até porque tem o motorista, a pessoa que fez a execução e tem certamente outras pessoas, então é um crime planejado, premeditado, não aconteceu de repente. Ainda não se sabe o porquê ele foi morto", disse Casagrande. >

Na última terça-feira (17), um homem suspeito de envolvimento no crime foi preso em Minas Gerais. A informação foi confirmada pela Polícia Civil mineira, mas a ação foi conduzida pela corporação capixaba. Questionada, a Polícia Civil do Espírito Santo disse apenas que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que não iria passar outros detalhes. >

Wallace era proprietário da GlobalSys, focada em softwares, e levou um tiro na cabeça ao chegar perto do carro dele, um BMW, após sair da sede da empresa. O automóvel usado no crime foi encontrado na terça-feira (10), no mesmo bairro onde o caso aconteceu. Confira abaixo a linha do tempo preparada por A Gazeta:>

Segunda-feira, 9 de junho

14h40: Wallace estava na empresa dele, a Globalsys, quando um Fiat Pulse chega ao local e estaciona perto do veículo do empresário, na rua Professor Telmo de Souza Torres, lateral à Avenida Champagnat. Ninguém desce do automóvel. Lá dentro, estava o atirador. Ele fica aguardando por cerca de duas horas. >

16h44: Wallace sai da empresa. Segundo testemunhas, ele estava a caminho de sua BMW, falando ao telefone, quando assassino parou o Fiat Pulse ao lado dele e o atirador, que estava no banco traseiro, disparou.>

Socorro: Amigos de Wallace socorreram o empresário, colocando a vítima em um carro. A Polícia Militar foi abrindo caminho até o Hospital Praia da Costa, mas o homem não resistiu.>

Terça-feira, 10 de junho

Carro encontrado: Na tarde do dia seguinte, o Fiat Pulse usado no crime foi localizado nas proximidades da alça da Terceira Ponte, em Vila Velha, a menos de dois km de onde o crime ocorreu. A Polícia Civil confirmou que era o automóvel usado pelo atirador.>

Placa clonada: O veículo passou por perícia e, naquele mesmo dia, a Polícia Civil já adiantou que o carro estava com uma placa clonada.>

Quarta-feira, 11 de junho

Premeditado: Dois dias depois do crime, a Polícia Civil confirmou que o assassinato foi premeditado e disse que estava analisando as imagens para identificar os autores e a motivação.>

Sexta-feira, 13 de junho

Mandante: O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, declarou que já se sabia que o crime tinha uma mandante. Sem dar detalhes, para não atrapalhar as investigações, ele disse em uma coletiva de imprensa que a rota do Fiat Pulse já tinha sido identificada, e que o carro tinha vindo de outro Estado.>

Domingo, 15 de junho

Missa: a missa de sétimo dia de Wallace aconteceu na noite de domingo (15), em uma paróquia na Praia da Costa. >

Terça-feira, 17 de junho

Prisão: A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que um suspeito de envolvimento no crime foi preso em território mineiro, no entanto, a ação tinha sido conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo. Questionada, a corporação capixaba informou apenas que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento".>

