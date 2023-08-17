Carros que estavam em pátios da polícia do ES vão para reciclagem

Mais de mil veículos sucateados que estavam em pátios da polícia irão para reciclagem Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo o coordenador da Força-Tarefa de Gestão de Veículos Destinados à Alienação (FTGVDA), delegado Érico de Almeida Mangaravite, a maioria destes veículos encontra-se em precário estado de conservação.

“São motocicletas e carros que foram apreendidos por conta de investigações policiais. Muitos deles não possuem qualquer condição de retornar à circulação, seja porque faltam itens de segurança básicos, seja porque o valor dos débitos com o Estado anteriores à apreensão impossibilita a sua regularização. Há ainda casos em que os veículos aparentemente estão bem conservados e poderiam ser utilizados por algum órgão público; porém, os custos de manutenção tornam essa alternativa inviável”, disse.

Motos e carros empilhados para a reciclagem Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Ainda de acordo com a Polícia Civil, existem também veículos que foram adulterados por criminosos. No entanto, mesmo após serem periciados, não foi possível obter a identificação original deles, o que impede a regularização perante o órgão de trânsito.

“Cabe destacar que a manutenção desses veículos em depósitos gera diversos custos para o Estado. Além disso, há o risco de incêndios, de vazamentos de líquidos inflamáveis ou danosos ao meio ambiente, da proliferação de mosquitos, roedores e outras pragas, bem como da ação de vândalos ou criminosos. Assim, a reciclagem permite a desocupação dessas vagas e a otimização do uso dos recursos”, explicou o delegado.

A corporação informou ainda que novos procedimentos de reciclagem devem ser realizados no futuro. Também está em fase de planejamento a execução de um leilão de veículos apreendidos conservados – ou seja, que após autorização judicial são passíveis de arrematação para posterior regularização e retorno à circulação.

Sucatas em Campinho da Serra I, na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

“O Detran|ES realiza diversas parcerias com a Polícia Civil no sentido de promover a segurança no trânsito, combatendo crimes e retirando de circulação veículos apreendidos por investigações e que não têm condições de retornar às ruas. A partir desse trabalho, realizamos também leilões de sucata inservíveis, que contribuem, inclusive, para a sustentabilidade ambiental, já que é possível reaproveitar materiais como ferro, alumínio, cobre, plástico, o que é bom para reduzir a quantidade de lixo e diminui a necessidade de extração da natureza”, afirmou o diretor geral do órgão, Givaldo Vieira.

Reciclagem

O processo de reciclagem ocorre da seguinte maneira: os veículos apreendidos que não podem ser restituídos aos verdadeiros donos, seja por conta de questões criminais, seja por impossibilidade de regularização do bem perante o órgão de trânsito, são considerados aptos à reciclagem.

Mais de mil veículos sucatas estavam em pátios do ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil