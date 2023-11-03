Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estava abandonado

Carro roubado na casa de prefeito de Fundão é achado na Serra

Dois criminosos pularam o muro da residência de Gilmar de Souza Borges, em Praia Grande, e renderam ele, a mulher e uma funcionária por mais de 2 horas
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

03 nov 2023 às 15:33

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 15:33

O carro de Luzia Grazziotti Borges, esposa do prefeito de Fundão, Gilmar de Souza Borges, levado por dois assaltantes durante uma invasão à residência do casal, foi recuperado por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (3). Segundo a Guarda Municipal da Serra (GMS), o veículo do modelo T-Cross estava no bairro Feu Rosa, na Serra, após ser abandonado pelos criminosos. O local fica a 20 quilômetros de Praia Grande, em Fundão, de onde foi roubado na quinta-feira (2).
Ainda de acordo com a GMS, o veículo foi identificado pelas câmeras do cerco de segurança do município, por volta das 17h de quinta (2). Apesar de buscas terem sido feitas, nenhum suspeito foi encontrado. As vítimas ainda foram obrigadas a realizar transferências bancárias, assim como tiveram alguns pertences levados.
"A Guarda Municipal intensificou as buscas e encontramos ele (carro). É algo típico dos assaltantes fazerem quando assaltam: eles abandonam"
Diego Nascimento - Agente da Guarda Municipal da Serra

Reféns na própria casa

Os dois bandidos invadiram armados a casa do prefeito de Fundão, Gilmar de Souza Borges, e o fizeram de refém junto à mulher dele, Luzia Grazziotti Borges, e a uma funcionária, na tarde desta quinta-feira (2), em Praia Grande, no litoral do município.
Os criminosos passaram mais de duas horas na residência e a ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento. O crime aconteceu pouco depois das 14h quando as câmeras registraram a dupla andando pela rua da casa do prefeito. Após passarem pela região, eles pulam o muro da casa e, em seguida, rendem a funcionária quando ela está saindo de um cômodo.
Na casa estavam o prefeito, a mulher dele, que é secretária municipal de Governo, e a funcionária. Todos eles foram amarrados e ameaçados durante as duas horas que os assaltantes permaneceram na casa.
A Polícia Civil informou por nota, na manhã desta sexta-feira (3), que a investigação está em andamento e nenhum suspeito foi detido até o momento. A corporação disse ainda que qualquer informação que a população tenha sobre o caso pode ser compartilhada de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

Veja Também

Jovem com 13 passagens pela polícia é detido novamente em Colatina

Mãe é agredida pelo filho e aciona polícia em Cariacica: 'Virou um monstro'

Celulares do tráfico vão ajudar polícia a investigar crimes em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fundão Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados