Carro roubado na casa de prefeito de Fundão é achado na Serra

Ainda de acordo com a GMS, o veículo foi identificado pelas câmeras do cerco de segurança do município, por volta das 17h de quinta (2). Apesar de buscas terem sido feitas, nenhum suspeito foi encontrado. As vítimas ainda foram obrigadas a realizar transferências bancárias, assim como tiveram alguns pertences levados.

"A Guarda Municipal intensificou as buscas e encontramos ele (carro). É algo típico dos assaltantes fazerem quando assaltam: eles abandonam" Diego Nascimento - Agente da Guarda Municipal da Serra

Reféns na própria casa

Os dois bandidos invadiram armados a casa do prefeito de Fundão, Gilmar de Souza Borges, e o fizeram de refém junto à mulher dele, Luzia Grazziotti Borges, e a uma funcionária, na tarde desta quinta-feira (2), em Praia Grande, no litoral do município.

Os criminosos passaram mais de duas horas na residência e a ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento. O crime aconteceu pouco depois das 14h quando as câmeras registraram a dupla andando pela rua da casa do prefeito. Após passarem pela região, eles pulam o muro da casa e, em seguida, rendem a funcionária quando ela está saindo de um cômodo.

Na casa estavam o prefeito, a mulher dele, que é secretária municipal de Governo, e a funcionária. Todos eles foram amarrados e ameaçados durante as duas horas que os assaltantes permaneceram na casa.