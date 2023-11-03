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Estava com revólver

Jovem com 13 passagens pela polícia é detido novamente em Colatina

Segundo a PM, indivíduo de 19 anos tem histórico criminal por envolvimento com tráfico de drogas, por agredir a irmã e ainda por quebrar um carro
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 nov 2023 às 13:32

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 13:32

Material apreendido durante ação policial em Colatina
Material apreendido durante ação policial em Colatina Crédito: Divulgação/PMES
Um jovem de 19 anos foi detido com uma arma no bairro São Pedro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (2). O que chama a atenção é que ele já tem 13 passagens pela polícia e estava preso até julho deste ano, quando recebeu um alvará de soltura.
Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que o indivíduo estaria comercializando drogas. Ao perceber a aproximação dos militares, ele retirou um revólver da cintura e começou a correr segurando a arma.
Os policiais foram atrás e conseguiram alcançar o suspeito e fizeram a abordagem. Ele e a arma foram encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina. A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil sobre o caso para saber sobre a autuação e prisão do jovem, mas ainda não houve retorno.
No histórico criminal do jovem constam envolvimento em crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma e agressões contra a irmã, na forma da Lei Maria da Penha, além de ter causado dano a um carro de um vizinho.

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