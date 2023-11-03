Jovem com 13 passagens pela polícia é detido novamente em Colatina

Um jovem de 19 anos foi detido com uma arma no bairro São Pedro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (2). O que chama a atenção é que ele já tem 13 passagens pela polícia e estava preso até julho deste ano, quando recebeu um alvará de soltura.
Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que o indivíduo estaria comercializando drogas. Ao perceber a aproximação dos militares, ele retirou um revólver da cintura e começou a correr segurando a arma.
Os policiais foram atrás e conseguiram alcançar o suspeito e fizeram a abordagem. Ele e a arma foram encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina. A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil sobre o caso para saber sobre a autuação e prisão do jovem, mas ainda não houve retorno.
No histórico criminal do jovem constam envolvimento em crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma e agressões contra a irmã, na forma da Lei Maria da Penha, além de ter causado dano a um carro de um vizinho.