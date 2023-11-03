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Espancado

Homem é torturado e tem 90% do corpo queimado em fazenda na Serra

Ao ser questionado pelos policiais militares, o homem disse ter sido agredido por traficantes, mas não informou quem eram os criminosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2023 às 12:15

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 12:15

Região onde o homem foi torturado na Serra
Região onde o homem foi torturado e teve 90% do corpo queimado Crédito: Oliveira Alves
Um homem de 40 anos foi torturado e incendiado vivo, na tarde desta quinta-feira (2), no bairro Santiago, Zona Rural da Serra. Conforme apuração da TV Gazeta, o crime foi praticado por traficantes da localidade, que usaram gasolina para incendiar o indivíduo.
Ao ser questionado pelos policiais militares, o homem disse ter sido agredido por traficantes, mas não informou quem eram os criminosos. 
A Polícia Militar informou que foi acionada por populares que encontraram o homem com diversas queimaduras pelo corpo pedindo socorro. A vítima relatou que teria sido agredida por traficantes da região, que, além de espancá-lo, devido a dívidas de drogas, ainda atearam fogo em seu corpo.
O homem conseguiu correr e se esconder em meio à plantação e, posteriormente, pediu ajuda aos moradores da região. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.

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