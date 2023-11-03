Homem é torturado e tem 90% do corpo queimado em fazenda na Serra

Região onde o homem foi torturado e teve 90% do corpo queimado Crédito: Oliveira Alves

Um homem de 40 anos foi torturado e incendiado vivo, na tarde desta quinta-feira (2), no bairro Santiago, Zona Rural da Serra. Conforme apuração da TV Gazeta, o crime foi praticado por traficantes da localidade, que usaram gasolina para incendiar o indivíduo.

Ao ser questionado pelos policiais militares, o homem disse ter sido agredido por traficantes, mas não informou quem eram os criminosos.

A Polícia Militar informou que foi acionada por populares que encontraram o homem com diversas queimaduras pelo corpo pedindo socorro. A vítima relatou que teria sido agredida por traficantes da região, que, além de espancá-lo, devido a dívidas de drogas, ainda atearam fogo em seu corpo.