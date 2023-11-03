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Acidente

Carro cai de caminhão-cegonha na Praia do Suá, em Vitória; veja vídeo

Apesar de ter caído na rua Desembargador Ferreira Coelho, uma via movimentada, o veículo não atingiu ninguém; acidente ocorreu após caminhão-cegonha atingir fios
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

03 nov 2023 às 12:36

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 12:36

Um carro caiu de um caminhão-cegonha quando estava sendo transportado na rua Desembargador Ferreira Coelho, no bairro Praia do Suá, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (3). A reportagem da TV Gazeta apurou que o veículo estava no segundo andar do caminhão, que acabou atingindo os fios de telefonia e internet da rua e, com o impacto, o Renault Kangoo branco foi derrubado. 
O caminhão-cegonha integrava uma carga de onze carros, entregues em várias lojas de automóveis pelo Espírito Santo, sendo o Renault Kangoo, junto a outros dois carros, a última entrega no Estado. A repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, entrevistou o motorista - que preferiu não se identificar. O condutor informou ter vindo do município de Betim, em Minas Gerais. Apesar de ser uma via movimentada, ninguém foi atingido. 
Algumas pessoas que estavam passando pela via desviraram o carro para evitar prejuízo ao trânsito do local. A Guarda Municipal está no local para auxiliar na ocorrência.  Os vídeos e fotos tiradas pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta,  mostram o carro era o terceiro na fila de três automóveis sendo carregados pelo caminhão. As imagens mostram ainda uma das amarrações  arrebentadas. Veja fotos abaixo:

Carro cai de caminhão-cegonha, em Vitória

Em entrevista à TV Gazeta, o motorista informou que dirigia pela Beira-Mar quando foi informado por um motociclista que poderia passar por dentro da região onde o acidente aconteceu.
A Prefeitura de Vitória informou, em nota, que autuou o motorista do caminhão por transitar em local e horário indevidos. A Guarda Municipal de Trânsito de Vitória destacou ainda que o carro já foi retirado da via e colocado novamente em cima do caminhão-cegonha. 

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