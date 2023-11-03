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Tentou fugir do local

Preso em 'saidinha' da cadeia dirigia carro que bateu em ônibus na Serra

Segundo a Polícia Militar, o condutor tentou fugir do local, mas foi detido por populares na manhã desta sexta-feira (3); ele está entre cinco que ficaram feridos no acidente
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 nov 2023 às 11:13

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 11:13

Ônibus do Transcol atingido pelo carro em acidente na Serra
Ônibus atingido pelo carro em acidente na Serra Crédito: Reprodução
O condutor do carro que bateu em um ônibus do Sistema Transcol e deixou pelo menos cinco feridos na manhã desta sexta-feira (3), próximo ao Terminal de Laranjeiras, na Serra, estava em saída temporária do sistema penitenciário capixaba. A informação foi confirmada pela Polícia Militar. A identidade dele não foi divulgada. 
A corporação explicou que no carro estavam o motorista de 24 anos – que tentou se evadir do local, mas foi detido por populares – e um carona de 59 anos, que ficou desacordado. Segundo a Polícia Militar, o motorista cumpria pena e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele será entregue à Delegacia Regional da Serra.
Populares relataram à TV Gazeta que o motorista do carro estava na contramão de direção, na Avenida Eldes Scherrer Souza, e bateu no ônibus, que seguia para o terminal.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que o carro ficou totalmente destruído e que a frente do coletivo também foi danificada. No vídeo é possível ver ainda profissionais do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) resgatando os feridos.
Ainda segundo populares, o carona do carro foi socorrido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Já o motorista teria tentado fugir, mas foi alcançado e também levado a mesma unidade hospitalar. Conforme apuração da TV Gazeta, pelo menos três passageiros do ônibus ficaram feridos, mas não há informação se eles foram hospitalizados. 
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que havia uma pessoa presa às ferragens no carro, já sendo atendida pela equipe do Samu. Os militares realizaram o desencarceramento do homem, cortando a lataria do carro, deixando-o aos cuidados dos socorristas.

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