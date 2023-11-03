Preso em 'saidinha' da cadeia dirigia carro que bateu em ônibus na Serra

Ônibus atingido pelo carro em acidente na Serra Crédito: Reprodução

A corporação explicou que no carro estavam o motorista de 24 anos – que tentou se evadir do local, mas foi detido por populares – e um carona de 59 anos, que ficou desacordado. Segundo a Polícia Militar, o motorista cumpria pena e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele será entregue à Delegacia Regional da Serra.

Populares relataram à TV Gazeta que o motorista do carro estava na contramão de direção, na Avenida Eldes Scherrer Souza, e bateu no ônibus, que seguia para o terminal.

Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que o carro ficou totalmente destruído e que a frente do coletivo também foi danificada. No vídeo é possível ver ainda profissionais do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) resgatando os feridos.

Ainda segundo populares, o carona do carro foi socorrido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Já o motorista teria tentado fugir, mas foi alcançado e também levado a mesma unidade hospitalar. Conforme apuração da TV Gazeta, pelo menos três passageiros do ônibus ficaram feridos, mas não há informação se eles foram hospitalizados.