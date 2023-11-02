Carreta com carga de papel tomba em acidente na BR 101 em Pedro Canário

Um motorista ficou ferido após a carreta que ele conduzia tombar na BR 101 em Pedro Canário, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (2). O acidente aconteceu no quilômetro 8, por volta das 12h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
O veículo transportava folhas de papel, que ficaram espalhadas pela rodovia. O condutor foi socorrido para hospital Menino Jesus, em Pedro Canário. O estado de saúde dele não foi divulgado. Ainda segundo a PRF, o trânsito não foi interditado, porém flui por desvios.