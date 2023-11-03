Tiros deixam marcas em carro, muros e cápsulas espalhadas em Itararé

A Guarda Municipal falou que não foi acionada para atendimento da ocorrência, no entanto, a corporação reforçou o patrulhamento na região em razão dos últimos acontecimentos.

A Polícia Civil destacou que "o Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O sigilo é garantido e todas as informações são investigadas. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento"..