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Tiros deixam marcas em carro, muros e cápsulas espalhadas em Itararé

Moradores disseram que foram acordados pelos disparos na madrugada desta sexta-feira (3); polícia disse que foi acionada, mas ninguém foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2023 às 12:57

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 12:57

Moradores de Itararé, em Vitória, foram acordados por uma sequência de disparos durante a madrugada desta sexta-feira (3). Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver que foram recolhidas muitas cápsulas, o suficiente para encher uma bacia. As marcas da violência também ficaram em muros, vidro da porta de um estabelecimento e em pelo menos dois veículos.
Polícia Militar informou que "foi acionada e prosseguiu até o bairro Itararé, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (03) para verificar a ocorrência de disparos de arma de fogo na região. Foi realizada saturação por toda a região, mas nenhum suspeito foi localizado. Também não houve registro de feridos".

Tiros deixam marcas em carro, muros e cápsulas espalhadas em Itararé

A Guarda Municipal falou que não foi acionada para atendimento da ocorrência, no entanto, a corporação reforçou o patrulhamento na região em razão dos últimos acontecimentos.
Já a Polícia Civil disse que não localizou acionamento para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) no local informado ou conduzidos à Delegacia referente ao fato. "No entanto, cabe destacar que a inteligência da Polícia Civil monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o Estado, incluindo na região citada, onde prisões já foram realizadas", informou, em nota.
A Polícia Civil destacou que "o Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O sigilo é garantido e todas as informações são investigadas. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento"..

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