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Confronto

Carro roubado em assalto é recuperado após perseguição em Rio Bananal

Roubo a motorista de aplicativo aconteceu em Linhares e o veículo foi recuperado em Rio Bananal, onde ocorreu a troca de tiros entre três criminosos e policiais; nenhum suspeito foi preso

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 13:58

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 dez 2023 às 13:58
Carro que havia sido roubado foi atingido por dois disparos após confronto em Rio Bananal
Carro que havia sido roubado foi atingido por dois disparos após confronto em Rio Bananal Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um assalto a um motorista de aplicativo em Linhares, no Norte do Espírito Santo, terminou com uma troca de tiros entre três criminosos e policiais militares em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (6). Segundo a PM, os suspeitos conseguiram fugir às margens da rodovia Clarindo Giuriato.
De acordo com a corporação, foi recebida a informação de que o motorista, que dirigia um Fiat Siena, iniciou uma corrida com os indivíduos no bairro Planalto e se deslocou até o bairro Conceição, ambos em Linhares, onde foi anunciado o roubo. Em seguida, a vítima foi obrigada a dirigir até o trevo da ES 245, que liga o município à Rio Bananal e Colatina. Neste local, os homens mandaram o condutor sair do carro.
Os criminosos seguiram com o carro sentido a Rio Bananal. Os policiais da cidade foram informados do roubo, visualizaram o Fiat Siena. Em continuação, teve início uma perseguição em alta velocidade. Ao subir no morro da rodovia Clarindo Giuriato, os policiais conseguiram realizar a abordagem aos homens.
Neste momento, segundo a PM, os criminosos deixaram o veículo e efetuaram cerca de 10 disparos. Para revidar a agressão, os policiais também atiraram. Como quem dirigia o Fiat Siena não puxou o freio de mão, o carro desceu a ladeira e bateu na viatura. Os suspeitos correram por uma região de mata e não foram mais vistos.
Conforme o boletim de ocorrência da PM, foram ouvidos mais cinco tiros vindo da direção de onde os indivíduos fugiram. Não se sabe se algum deles ficou ferido.
Foi verificado que o Fiat Siena foi atingido por dois disparos. Os pertences que estavam dentro do carro e o próprio veículo foram devolvidos ao proprietário.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil. Por nota, a corporação respondeu que “em situações onde não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à Polícia Civil. Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br”.

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