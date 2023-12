Confronto

Carro roubado em assalto é recuperado após perseguição em Rio Bananal

Roubo a motorista de aplicativo aconteceu em Linhares e o veículo foi recuperado em Rio Bananal, onde ocorreu a troca de tiros entre três criminosos e policiais; nenhum suspeito foi preso

Carro que havia sido roubado foi atingido por dois disparos após confronto em Rio Bananal. (Reprodução/Redes Sociais)

Um assalto a um motorista de aplicativo em Linhares, no Norte do Espírito Santo, terminou com uma troca de tiros entre três criminosos e policiais militares em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (6). Segundo a PM, os suspeitos conseguiram fugir às margens da rodovia Clarindo Giuriato.

De acordo com a corporação, foi recebida a informação de que o motorista, que dirigia um Fiat Siena, iniciou uma corrida com os indivíduos no bairro Planalto e se deslocou até o bairro Conceição, ambos em Linhares, onde foi anunciado o roubo. Em seguida, a vítima foi obrigada a dirigir até o trevo da ES 245, que liga o município à Rio Bananal e Colatina. Neste local, os homens mandaram o condutor sair do carro.

Os criminosos seguiram com o carro sentido a Rio Bananal. Os policiais da cidade foram informados do roubo, visualizaram o Fiat Siena. Em continuação, teve início uma perseguição em alta velocidade. Ao subir no morro da rodovia Clarindo Giuriato, os policiais conseguiram realizar a abordagem aos homens.

Neste momento, segundo a PM, os criminosos deixaram o veículo e efetuaram cerca de 10 disparos. Para revidar a agressão, os policiais também atiraram. Como quem dirigia o Fiat Siena não puxou o freio de mão, o carro desceu a ladeira e bateu na viatura. Os suspeitos correram por uma região de mata e não foram mais vistos.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, foram ouvidos mais cinco tiros vindo da direção de onde os indivíduos fugiram. Não se sabe se algum deles ficou ferido.

Foi verificado que o Fiat Siena foi atingido por dois disparos. Os pertences que estavam dentro do carro e o próprio veículo foram devolvidos ao proprietário.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil. Por nota, a corporação respondeu que “em situações onde não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido junto à Polícia Civil. Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br”.

