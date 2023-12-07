Professora é presa suspeita de tráfico de drogas em operação em Castelo

Professora suspeita de tráfico de drogas é presa em Castelo Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma professora de 34 anos, que atua na rede municipal de ensino de Castelo , no Sul do Espírito Santo, foi presa na noite de quarta-feira (6) suspeita de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil , a mulher foi presa em cumprimento de mandado de prisão preventiva e estava sendo investigada havia meses. O nome da suspeita não foi divulgado.

A corporação informou que poucas horas após o mandado ter sido expedido, os investigadores receberam a informação de que a professora estava tentando contratar um veículo de aplicativo para fugir para Cariacica. Uma operação foi realizada e agentes foram até a casa da professora, no bairro Niterói, e também na casa de uma familiar dela no bairro Exposição, local onde ela foi encontrada escondida em um banheiro.

Segundo o titular da Delegacia de Castelo, delegado Marcelo Meurer Ramos, semanas atrás policiais já haviam encontrado e apreendido na casa da professora uma farta quantidade de entorpecentes. Na ocasião, um casal comparsa, acabou sendo preso em flagrante, porém ela não estava na residência. “Estamos trabalhando a fim de identificar e prender outros envolvidos”, disse o delegado.