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Crime

Professora é presa suspeita de tráfico de drogas em operação em Castelo

Professora da rede municipal foi encontrada na casa da irmã na quarta-feira (7). Segundo Polícia Civil, ela vinha sendo investiagada após a polícia encontrar drogas em sua casa

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 12:17

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 dez 2023 às 12:17
Professora suspeita de tráfico de drogas é presa em Castelo
Professora suspeita de tráfico de drogas é presa em Castelo Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma professora de 34 anos, que atua na rede municipal de ensino de Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi presa na noite de quarta-feira (6) suspeita de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi presa em cumprimento de mandado de prisão preventiva e estava sendo investigada havia meses. O nome da suspeita não foi divulgado.
A corporação informou que poucas horas após o mandado ter sido expedido, os investigadores receberam a informação de que a professora estava tentando contratar um veículo de aplicativo para fugir para Cariacica. Uma operação foi realizada e agentes foram até a casa da professora, no bairro Niterói, e também na casa de uma familiar dela no bairro Exposição, local onde ela foi encontrada escondida em um banheiro.
Segundo o titular da Delegacia de Castelo, delegado Marcelo Meurer Ramos, semanas atrás policiais já haviam encontrado e apreendido na casa da professora uma farta quantidade de entorpecentes. Na ocasião, um casal comparsa, acabou sendo preso em flagrante, porém ela não estava na residência. “Estamos trabalhando a fim de identificar e prender outros envolvidos”, disse o delegado.
Por nota, a Prefeitura de Castelo informou que a operação se refere a fatos que ocorreram fora do ambiente escolar, e destacou que vai realizar o afastamento preventivo da professora e aguardar a apuração junto à Justiça.

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