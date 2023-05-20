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Marechal Floriano

Carro pega fogo e motorista é socorrido com queimaduras na BR 262

Um veículo pegou fogo no fim da tarde deste sábado (20), na BR 262, em Marechal Floriano. O motorista foi socorrido para um hospital de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2023 às 20:03

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 20:03

Uma pista da BR 262, no km 63, altura de Marechal Floriano, foi interditada após um carro pegar fogo na noite deste sábado (20). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que há outros dois veículos também se envolveram na ocorrência, mas não explicou se pegaram fogo ou se colidiram por conta do incêndio.
Ainda segundo a PRF, o condutor do veículo incendiado foi socorrido com queimaduras pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital de Vitória.
Por conta da interdição, o trânsito ficou lento na região. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela reportagem para dar mais detalhes da ocorrência e assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

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