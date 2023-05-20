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Jovem é flagrado na BR 101 levando droga para Cachoeiro

Motorista saiu de Vitória e foi abordado em Guarapari. Ele contou que receberia R$ 550 pelo transporte da maconha
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 mai 2023 às 18:56

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 18:56

Jovem é flagrado na BR 101 levando droga para Cachoeiro
Jovem é flagrado na BR 101 levando droga para Cachoeiro Crédito: Divulgação/ PRF
Um rapaz de 23 anos acabou preso na tarde deste sábado (20) após ser pego pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), transportando tabletes de maconha para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O flagrante aconteceu durante uma abordagem de rotina na BR 101, no município de Guarapari.
Segundo a PRF, o rapaz contou que pegou a droga em Vitória e receberia R$ 550 pelo transporte. Disse ainda que o veículo, GM Classic, é alugado para trabalhar de motorista de aplicativo, mas aceitou o transporte para conseguir uma receita extra.
A droga - pesando ao todo 4,5 kg -  estava dentro de uma mochila, sobre o banco do passageiro do carro. O homem, a droga e o veículo foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil em Guarapari.
A reportagem procurou a Polícia Civil, mas ainda não houve retorno da demanda.

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