Jovem é flagrado na BR 101 levando droga para Cachoeiro

Um rapaz de 23 anos acabou preso na tarde deste sábado (20) após ser pego pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), transportando tabletes de maconha para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O flagrante aconteceu durante uma abordagem de rotina na BR 101, no município de Guarapari.
Segundo a PRF, o rapaz contou que pegou a droga em Vitória e receberia R$ 550 pelo transporte. Disse ainda que o veículo, GM Classic, é alugado para trabalhar de motorista de aplicativo, mas aceitou o transporte para conseguir uma receita extra.
A droga - pesando ao todo 4,5 kg - estava dentro de uma mochila, sobre o banco do passageiro do carro. O homem, a droga e o veículo foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil em Guarapari.
A reportagem procurou a Polícia Civil, mas ainda não houve retorno da demanda.