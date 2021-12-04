Carro dos Correios é roubado enquanto fazia entregas em Vitória

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Um carro dos Correios foi roubado na manhã deste sábado (4) no alto do Morro de São Benedito, em Vitória . Tudo aconteceu enquanto encomendas eram entregues no bairro.

O funcionário dos Correios fazia as entregas quando foi interceptado por criminosos. O profissional foi rendido e o veículo foi levado.

Carro dos Correios foi assaltado em Vitória Crédito: Reprodução

Para a TV Gazeta, uma moradora que não quis se identificar contou que cinco homens participaram do ataque. "Ouvi uma gritaria e quando fui olhar o carro já estava atravessado no meio da rua, estavam destruindo tudo, o saco de entulho que tinham levado para dentro do veículo eles jogaram no para-brisa do carro", contou.

A testemunha ainda relatou que, após o ato de vandalismo, os criminosos abriram o carro e pegaram as encomendas. "Rasgaram tudo, espalharam pelo chão e depois começaram a gritar 'quem quiser pegar pode pegar tudo aqui'".

Após buscas, o veículo foi localizado pelo Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar (BME) na rua Daniel Abreu Machado, no bairro Itararé. O carro foi encontrado bem destruído e com o vidro frontal quebrado.

De acordo com os Correios, o empregado que conduzia o veículo não sofreu ferimentos e passa bem. Outras informações não foram repassadas por segurança, segundo a estatal.

Carros dos Correios assaltado foi levado para a sede da PF em Vila Velha Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta

A empresa afirmou que segue colaborando com as investigações e reitera que mantém estreita parceria com órgãos de segurança pública para prevenir crimes e ocorrências contra a estatal e seus empregados.

O caso é investigado pela Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, para onde o carro foi levado com as encomendas para passarem por perícia.