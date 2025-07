Ação da Operação Mosaico

Carro de luxo de mais de R$ 360 mil é apreendido e empresário é preso em Vitória

Havia mandado de busca e apreensão do Range Rover, e agentes encontraram uma pistola no interior do veículo; condutor, um empresário de 43 anos, não tinha autorização para portar a arma

Publicado em 1 de julho de 2025 às 17:31

Carro de luxo avaliado em mais de R$ 360 mil é apreendido em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Um Range Rover, carro de luxo da Land Rover avaliado em mais de R$ 360 mil, foi apreendido nesta terça-feira (1°) na Avenida Marechal Campos, próximo ao Bairro de Lourdes, em Vitória, durante uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (Ficco/ES) com apoio da Guarda Municipal. A Polícia Federal divulgou a informação, e explicou que contra o veículo constava um mandado de busca e apreensão expedido no âmbito da Operação Mosaico, que mira uma organização criminosa atuante em diversos Estados brasileiros.>

A abordagem foi realizada após o sistema de videomonitoramento identificar a entrada do carro na Capital. Durante a vistoria, os agentes encontraram uma pistola 380 e dois carregadores no interior do veículo. O condutor, um empresário de 43 anos, não tinha autorização para portar o armamento e foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A Guarda Municipal informou que o homem já foi detido por embriaguez ao volante e estava com a habilitação suspensa. >

Material apreendido durante a ação Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Sobre a Operação mosaico

A Operação Mosaico foi deflagrada em 2024 com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido em tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e corrupção. Na ocasião, foram cumpridos 72 mandados judiciais no Espírito Santo e em estados como Rondônia, Goiás, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, além do Distrito Federal. A ação também determinou o bloqueio de contas bancárias no valor de até R$ 184 milhões, além da apreensão de veículos, imóveis e motos aquáticas.>

A FICCO/ES é composta por forças de segurança estaduais e federais, incluindo as polícias Civil, Militar, Penal, Polícia Federal, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Guardas Municipais da Grande Vitória.>

