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Carro avança e quase atropela vítimas de outro acidente em Cachoeiro

Carro passou em velocidade sobre local em que homem e mulher estavam caídos, após uma colisão. Veículo atingiu uma pessoa que estava de pé, acompanhando a cena

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 15:02

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 dez 2024 às 15:02
Um homem e uma mulher se envolveram em um acidente de moto e, quando ainda estavam caídos no chão, quase foram atropelados por um veículo. O caso aconteceu no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (25). O carro que avançou sobre as vítimas caídas chegou a atingir uma outra pessoa, que estava no local do primeiro acidente. 
Câmeras de segurança mostram que as vítimas faziam parte de um grupo que realizava um “rolê” de moto e invadiram a contramão, quando houve a colisão frontal com um automóvel. O casal teve fraturas expostas e ficou caído no chão. Na sequência, um carro avança sobre o local do acidente e quase atropela os dois. 
Nas imagens, é possível ver primeiro que uma grande quantidade de motos entra na Avenida Nossa Senhora da Consolação na contramão. Momentos depois, um carro, que vinha no sentido correto da via, acaba batendo em duas motos. Um dos motociclistas consegue se levantar logo em seguida, pegar a moto e fugir do local.
Em outro trecho do vídeo, quando o homem e a mulher ainda estão no chão à espera de resgate, um Volkswagen Gol passa em velocidade pelo local e quase atropela os dois. A câmera não capta o momento em que o carro atinge uma pessoa que estava de pé no local, ao lado das vítimas caídas.
Polícia Militar informou que, antes dessas ocorrências, havia realizado uma blitz para identificar motociclistas que faziam parte do evento e fez a apreensão de uma moto. A corporação registrou apenas o acidente entre o carro e a moto, com o socorro realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) aos feridos.
A situação envolvendo o Volkswagen Gol que quase atropelou as pessoas caídas no chão e atingiu uma pessoa que estava de pé, próximo das vítimas feridas, não foi relatada pelos envolvidos no momento da ocorrência, segundo a PM. Os militares tiveram conhecimento do acidente após verem as imagens, na manhã desta terça.
Na manhã desta terça, foi encontrado um capacete no local do acidente no bairro Vila Rica, em Cachoeiro
Na manhã desta terça, foi encontrado um capacete no local do acidente no bairro Vila Rica, em Cachoeiro Crédito: Gustavo Ribeiro
As vítimas que estavam na moto foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas. O motorista do carro foi ameaçado por motociclistas do “rolezinho” e acabou passando mal, sendo levado também para um hospital, de acordo com a PM.
Em nota, a Polícia Civil informou que não localizou ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. 
*Com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul

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