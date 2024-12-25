Quando chuva vai dar trégua no ES? Veja previsão do tempo

Chuva forte alagou ruas e avenidas em Vitória na segunda-feira (23) Crédito: Vitor Jubini

Os últimos dias que antecederam o Natal foram marcados por chuvas intensas em todo o Espírito Santo . Mas, afinal, quando as precipitações darão trégua e o sol voltará a predominar? De acordo com o Boletim Meteorológico da Defesa Civil, a probabilidade de tempo chuvoso diminui a partir desta quarta-feira (25). Não há, inclusive, novos alertas de perigo para o Estado — por enquanto.

Mas de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deve se formar e pode provocar novas chuvas volumosas a partir de sexta-feira (26).

Cor mais clara indica diminuição do volume de chuva no Espírito Santo Crédito: Defesa Civil

Na quinta-feira (26), a chuva seguirá mal distribuída, com previsão de acumulados de 5 a 15 mm, na Região Norte, e de 1 a 5 mm no restante do Estado.

Tom mais forte de azul mostra onde deve chover mais nos próximos dias Crédito: Inmet

Nova Zona de Convergência

O Inmet estima que uma nova zona de convergência deve se formar entre quinta-feira (26) e sexta-feira (27) no país. Este sistema é responsável por promover dias seguidos de tempo nublado, volumes consideráveis de chuva, por vezes persistentes, que podem causar impactos à população, como ocorrido nesta semana.

As chuvas devem se concentrar em áreas desde o sudoeste da Amazônia, cruzando as regiões Centro-Oeste e o Sudeste do país, até o Oceano Atlântico.