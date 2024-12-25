Quando chuva vai dar trégua no ES? Veja previsão do tempo

Os últimos dias que antecederam o Natal foram marcados por chuvas intensas em todo o Espírito Santo. Mas, afinal, quando as precipitações darão trégua e o sol voltará a predominar? De acordo com o Boletim Meteorológico da Defesa Civil, a probabilidade de tempo chuvoso diminui a partir desta quarta-feira (25). Não há, inclusive, novos alertas de perigo para o Estado — por enquanto.
Mas de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deve se formar e pode provocar novas chuvas volumosas a partir de sexta-feira (26).
De acordo com o boletim da Defesa Civil, os acumulados de chuva ficam entre 10 e 20 mm, na Grande Vitória e no Litoral Norte, e entre 2 e 10 mm no restante do Estado, nesta quarta-feira (25), índice bem inferior aos quase 100 mm registrados nesta semana em algumas localidades. [Veja aqui como se mede chuva]
Na quinta-feira (26), a chuva seguirá mal distribuída, com previsão de acumulados de 5 a 15 mm, na Região Norte, e de 1 a 5 mm no restante do Estado.
Nova Zona de Convergência
O Inmet estima que uma nova zona de convergência deve se formar entre quinta-feira (26) e sexta-feira (27) no país. Este sistema é responsável por promover dias seguidos de tempo nublado, volumes consideráveis de chuva, por vezes persistentes, que podem causar impactos à população, como ocorrido nesta semana.
As chuvas devem se concentrar em áreas desde o sudoeste da Amazônia, cruzando as regiões Centro-Oeste e o Sudeste do país, até o Oceano Atlântico.
No Sudeste, a zona de convergência pode atuar pelo menos até a próxima segunda-feira (30). No mapa do Inmet, os tons em azul-escuro indicam o aumento da umidade nas áreas citadas. É possível ver esta tonalidade no Norte do Brasil, em parte do Rio de Janeiro e no oceano. A cor sobre o Espírito Santo está em tom mais claro, indicando que os volumes de chuva podem ser menores.