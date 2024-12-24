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Tempo

Norte e Noroeste do ES são os mais atingidos por chuvas nesta terça (24)

Confira o acumulado chuva das cidades capixabas e também os alertas emitidos pela Defesa Civil Estadual

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 18:55

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 dez 2024 às 18:55
Imagem aérea dá dimensão da área alagada em Pancas
Imagem aérea dá dimensão da área alagada em Pancas Crédito: Gervásio Dias

Cidades das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo foram as mais atingidas pela chuva que caiu no Estado nas últimas 24h. De acordo com boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, emitido às 17h desta terça-feira (24), os cinco municípios com o maior volume de chuva são dessas áreas, com destaque para Rio Bananal (Norte), com 109,8 milímetros, e Pancas (Noroeste), com 97,87 milímetros.
Na sequência aparecem as cidades de Marilândia (Noroeste), com 78,8 mm; Aracruz (Norte), com 52,23 mm; e Água Doce do Norte (Noroeste), com 51,8 mm. Na sexta posição aparece Vitória, que na manhã desta terça ocupava o segundo lugar na lista das cidades em que mais choveram em todo o país. A Capital sofreu na segunda-feira (23) com vários pontos de alagamento
SAIBA MAIS: COMO A CHUVA É MEDIDA?
No ranking desta tarde da Defesa Civil, das 31 cidades com maior acumulado de chuva em todo o território capixaba, 16 são do Norte e Noroeste. Os demais municípios tiveram menos de 20 mm. Confira a lista completa:
Os 31 municípios do ES onde choveram mais de 20 mm nas últimas 24 horas
Os 31 municípios do ES onde choveram mais de 20 mm nas últimas 24 horas Crédito: Reprodução/Boletim

Alertas vigentes

Há em andamento 15 alertas, todos de nível moderado, para cidades do Espírito Santo, que indicam a possibilidade de movimentação de massa e risco hidrológico.
A previsão para o dia de Natal (25) é de cerca de 60%* de probabilidade para acumulados de chuva de 2 a 10 mm. Não se descarta que chova 10-20 mm isolados entre a Grande Vitória e o litoral norte, com 40% de probabilidade
Todos os alertas para o ES são de nível moderado
Todos os alertas para o ES são de nível moderado Crédito: Reprodução/Boletim

Ocorrências

Ao todo, cinco pessoas estão desalojadas em Conceição do Castelo. Elas moram em duas casas que foram interditadas devido ao deslizamento de uma encosta, após as chuvas desta terça (24). Na mesma data, foi registrado um deslizamento de massa e queda de árvore na rodovia Geraldo Gomes de Carvalho, em São José do Caparaó, município de Ibitirama.
Em Afonso Cláudio, na última segunda (23), houve a queda de uma ponte provisória, na BR 484, na região de Serra Pelada.
Não foram observadas alterações nas rodovias estaduais e federais nas últimas horas.

+Reportagens

Dois trechos de rodovia são tomados pela água em Pancas; vídeo

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