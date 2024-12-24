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Prejuízo

Forte chuva faz rio transbordar e distrito de Colatina fica alagado

Cerca de 10 casas no interior da cidade foram atingidas por cheia do Rio São João Grande na madrugada desta terça-feira (24)

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 13:25

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 dez 2024 às 13:25
Rua completamente tomada pela água em São João Grande, Colatina
Rua completamente tomada pela água em São João Grande, Colatina Crédito: Roger Botelho
Uma chuva rápida, mas volumosa, causou alagamentos no distrito de São João Grande, no interior de ColatinaNoroeste do Espírito Santo, por volta das 3h30 desta terça-feira (24). A rua que dá acesso à localidade ficou inundada e foi difícil para os moradores circularem no local. A água chegou a invadir algumas casas.
Foram 32 mm de chuva na cidade nas últimas 24 horas, segundo a Defesa Civil. No entanto, o interior do município pode ter sido mais afetado.
Segundo a Defesa Civil de Colatina, o nível do Rio São João Grande subiu e atingiu cerca de 10 residências, porém sem muitos danos materiais. Equipes estiveram no local e aguardam o nível do rio baixar para que, posteriormente, sejam iniciados os serviços de limpeza. 
O frentista Evandro Eduardo dos Santos foi um dos moradores prejudicados. Além de ter a casa alagada, ele também perdeu o dia de trabalho.
“É sempre assim, infelizmente. Qualquer chuva que dá um volume maior, isso acontece e a gente fica pedindo a Deus para estiar. Embora a gente saiba que precise dela, se chover mais não temos o que fazer. Tivemos apenas 30 minutos para colocar as coisas para cima e não perder nada. Depois procuramos algum lugar mais seco”, conta.
Houve registro também de chuva forte e alagamentos em cidades vizinhas, como Baixo Guandu, Pancas e Governador Lindenberg.
*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste

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