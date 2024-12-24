Forte chuva faz rio transbordar e distrito de Colatina fica alagado

Rua completamente tomada pela água em São João Grande, Colatina Crédito: Roger Botelho

Uma chuva rápida, mas volumosa, causou alagamentos no distrito de São João Grande, no interior de Colatina Noroeste do Espírito Santo , por volta das 3h30 desta terça-feira (24). A rua que dá acesso à localidade ficou inundada e foi difícil para os moradores circularem no local. A água chegou a invadir algumas casas.

Foram 32 mm de chuva na cidade nas últimas 24 horas, segundo a Defesa Civil. No entanto, o interior do município pode ter sido mais afetado.

Segundo a Defesa Civil de Colatina, o nível do Rio São João Grande subiu e atingiu cerca de 10 residências, porém sem muitos danos materiais. Equipes estiveram no local e aguardam o nível do rio baixar para que, posteriormente, sejam iniciados os serviços de limpeza.

O frentista Evandro Eduardo dos Santos foi um dos moradores prejudicados. Além de ter a casa alagada, ele também perdeu o dia de trabalho.

“É sempre assim, infelizmente. Qualquer chuva que dá um volume maior, isso acontece e a gente fica pedindo a Deus para estiar. Embora a gente saiba que precise dela, se chover mais não temos o que fazer. Tivemos apenas 30 minutos para colocar as coisas para cima e não perder nada. Depois procuramos algum lugar mais seco”, conta.

Houve registro também de chuva forte e alagamentos em cidades vizinhas, como Baixo Guandu, Pancas e Governador Lindenberg.