Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Morre criança ferida em acidente na BR 101 em Conceição da Barra

No carro estavam a mãe dela — que morreu após a colisão — e o padrasto, que foi socorrido, mas já teve alta hospitalar

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 09:21

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 dez 2024 às 09:21
Vanessa e Pérola, mãe e filha que morreram em acidente na BR 101, em Conceição da Barra
Vanessa e Pérola, mãe e filha que morreram em acidente na BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Redes sociais
Uma menina de 3 anos morreu dias após um grave acidente ocorrido no último sábado (21) na BR 101, em Conceição da Barra,  Norte do Espírito Santo. Segundo familiares, Pérola Valentina Guilherme da Silva teve complicações relacionadas a perfurações de órgãos internos, como coração e pulmão, e teve a morte confirmada na noite de segunda-feira (23). A mãe dela, Vanessa Guilherme Jozefino, morreu na rodovia, após a colisão.
Pérola foi inicialmente socorrida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, cidade vizinha, e depois transferida para um hospital de Colatina,  Noroeste do Estado, devido à gravidade do caso. Ela chegou a passar por uma cirurgia na perna, que havia sido bem sucedida.
Além de mãe e filha, o padrasto da menina ficou gravemente ferido e foi levado para a mesma unidade médica de São Mateus, mas já recebeu alta hospitalar. A família relatou que tem interesse de sepultar Pérola junto à mãe no cemitério do distrito de Braço do Rio, também em Conceição da Barra.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte

+Reportagens

Motorista morre após bater em ciclovia da Leitão da Silva, em Vitória

Homem invade quintal é acaba morto por pit bull em Nova Venécia

Lixo invade avenida após inundação em Vitória

Motorista do ES envolvido em tragédia com 41 mortes em MG se entrega à polícia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra PRF eco 101 Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados