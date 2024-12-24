Morre criança ferida em acidente na BR 101 em Conceição da Barra

Uma menina de 3 anos morreu dias após um grave acidente ocorrido no último sábado (21) na BR 101, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. Segundo familiares, Pérola Valentina Guilherme da Silva teve complicações relacionadas a perfurações de órgãos internos, como coração e pulmão, e teve a morte confirmada na noite de segunda-feira (23). A mãe dela, Vanessa Guilherme Jozefino, morreu na rodovia, após a colisão.
Pérola foi inicialmente socorrida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, cidade vizinha, e depois transferida para um hospital de Colatina, Noroeste do Estado, devido à gravidade do caso. Ela chegou a passar por uma cirurgia na perna, que havia sido bem sucedida.
Além de mãe e filha, o padrasto da menina ficou gravemente ferido e foi levado para a mesma unidade médica de São Mateus, mas já recebeu alta hospitalar. A família relatou que tem interesse de sepultar Pérola junto à mãe no cemitério do distrito de Braço do Rio, também em Conceição da Barra.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte